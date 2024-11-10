 

Байден пообещал Трампу мирную передачу вживлённого в его голову нейрочипа

10.11.2024, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Все ещё действующий президент США Джо Байден в ходе телефонных переговоров достиг принципиальной договорённости о передаче президентского нейрочипа своему вновь избранному коллеге.

Устройство для стимуляции мозговой деятельности, которое обязаны использовать все американские президенты, будет имплантировано Дональду Трампу накануне его вступления в должность.

Нейрочипы главам государства стали вживлять еще с начала двухтысячных годов. Первым чипированным президентом был Джордж Буш-младший, причём его чип иногда давал сбои при публичных выступлениях и два раза провоцировал объявление войн дружественным странам. Тем не менее американские власти не стали прерывать традицию, чтобы помочь новоиспеченным президентам в управлении страной и борьбе со снижением когнитивных способностей.

Дональд Трамп намерен исполнять свои обязанности с нейрочипом лишь временно. Совсем скоро Илон Маск завершит серию испытаний на рыжих орангутангах и представить новую версию Neuralink. Импортный чип в голове президента наконец-то будет заменён американским.

Такой же операции подвергнется и вице-президент Джей Вэнс. Он унаследует от Камалы Харрис нейромодулятор, ответственный за гомерический смех и громкие аплодисменты в нужные моменты выступления президента США.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.11 / Renault представила два компактных и мобильных авто для города

10.11 / Тренер СКА Ротенберг назвал драфт КХЛ копированием дешевой американской модели

10.11 / Лавров: Россия будет и впредь содействовать Африке в борьбе с терроризмом

10.11 / В России задумались о восстановлении сверхзвукового лайнера Ту-144

10.11 / Южная Корея поддержит ВСУ агитбригадами из K-pop исполнителей

10.11 / Александр Овечкин забил 863-й гол в НХЛ

10.11 / Мнение «аналитика»: О консенсусе по Крыму… Не видать его Украине, как своих ушей?

10.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Крым ушел. Украинцы должны забыть о Крыме.

10.11 / Мнение: Муравьиное братство имени Оруэлла

10.11 / Мнение: Атомный подводный газовоз, подшипники для атомных ледоколов и кто взорвал Северные потоки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика