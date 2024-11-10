Байден пообещал Трампу мирную передачу вживлённого в его голову нейрочипа

Все ещё действующий президент США Джо Байден в ходе телефонных переговоров достиг принципиальной договорённости о передаче президентского нейрочипа своему вновь избранному коллеге.

Устройство для стимуляции мозговой деятельности, которое обязаны использовать все американские президенты, будет имплантировано Дональду Трампу накануне его вступления в должность.

Нейрочипы главам государства стали вживлять еще с начала двухтысячных годов. Первым чипированным президентом был Джордж Буш-младший, причём его чип иногда давал сбои при публичных выступлениях и два раза провоцировал объявление войн дружественным странам. Тем не менее американские власти не стали прерывать традицию, чтобы помочь новоиспеченным президентам в управлении страной и борьбе со снижением когнитивных способностей.

Дональд Трамп намерен исполнять свои обязанности с нейрочипом лишь временно. Совсем скоро Илон Маск завершит серию испытаний на рыжих орангутангах и представить новую версию Neuralink. Импортный чип в голове президента наконец-то будет заменён американским.

Такой же операции подвергнется и вице-президент Джей Вэнс. Он унаследует от Камалы Харрис нейромодулятор, ответственный за гомерический смех и громкие аплодисменты в нужные моменты выступления президента США.

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