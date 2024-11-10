Тренер СКА Ротенберг назвал драфт КХЛ копированием дешевой американской модели

Тренер петербургского СКА Роман Ротенберг обрушился с критикой на планы КХЛ возродить драфт, назвав его бездумной копией не самого эффективного американского образца. Он выразил возмущение тем, что клубы, десятилетиями вкладывавшие усилия в развитие молодых игроков, теперь могут быть лишены права распоряжаться их судьбой из-за прихоти сторонних организаций.

Ранее КХЛ объявила о создании рабочей группы по возвращению драфта, который был отменен в 2016 году. Новый вариант, получивший название “Ярмарка”, предполагает распределение прав на перспективных юниоров между клубами лиги.

Заявление Ротенберга прозвучало на фоне его недавнего конфликта с фанатами московского “Спартака”, которые скандировали оскорбительную кричалку в адрес СКА. Несмотря на победу петербуржцев со счетом 5:2, тренер сборной РФ в резкой форме раскритиковал болельщиков, что привело к предупреждению со стороны КХЛ за дискредитацию лиги.