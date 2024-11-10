Лавров: Россия будет и впредь содействовать Африке в борьбе с терроризмом

Россия продолжит содействие Африканскому континенту в различных сферах, включая борьбу с терроризмом. Это заявление сделал президент Владимир Путин в обращении к участникам первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка.

Дипломат Сергей Лавров, огласивший обращение, подчеркнул, что РФ намерена предоставлять всестороннюю помощь африканским странам в различных областях, от борьбы с терроризмом и эпидемиями до решения продовольственных проблем и преодоления последствий стихийных бедствий. Он также акцентировал внимание на устойчивом развитии региона.

Лавров отметил, что сотрудничество между Россией и Африкой становится все более продуктивным и разнообразным. Он связал это с содержательной программой конференции.

Ранее, на 21-м ежегодном заседании клуба “Валдай”, президент Путин заявил, что РФ не имеет существенных разногласий со странами Африки, а их исторические отношения были безупречными. Он подчеркнул, что РФ никогда не участвовала в эксплуатации африканских народов и не занималась антигуманной деятельностью.