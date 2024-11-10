 

Продюсер оценил шансы оскандалившейся Глюкозы возродить карьеру после смены имиджа

10.11.2024, 10:30, Новости дня
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Команда артистки, состоящая из более чем ста человек, работает над созданием нового образа. Первым шагом в этом процессе стало изменение имени на Glukoza, что символизирует ее стремление к обновлению. Однако это не единственная перемена: Наталья планирует изменить и музыкальное направление, отходя от привычного поп-звучания в сторону электронной музыки. Это решение можно сравнить с шагами других артистов, таких как Елка, которая также экспериментировала с новым звучанием.

Имидж Глюкозы тоже претерпел изменения: теперь она предпочитает футуристические наряды и черные очки, что придаёт ей новый стиль. Артистка уже активно выступает как DJ в клубах, демонстрируя свои новые навыки. В декабре ожидается выход нового альбома, который также обещает быть неузнаваемым.

Продюсер Леонид Дзюник считает, что у Чистяковой-Ионовой есть шанс на успех, но полностью восстановить репутацию будет сложно. “Интернет помнит все”, — подчеркивает он, отмечая, что прошлые скандалы могут затруднить ее путь к возрождению. Дзюник также указывает на то, что решение о ребрендинге было вынужденным шагом для Натальи, и теперь ей необходимо сосредоточиться на создании качественной музыки и нового звучания.

В заключение продюсер добавил, что успех зависит от команды и самой артистки. Если они смогут создать что-то новое и уникальное, то у Глюкозы есть шанс вернуть интерес публики. В противном случае, она рискует остаться в тени своих прошлых достижений. Смена имени и имиджа — это только первый шаг на пути к возможному возрождению ее карьеры.


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