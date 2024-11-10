В России задумались о восстановлении сверхзвукового лайнера Ту-144

По словам вице-премьера Виталия Савельева, которые он привел в ходе марафона «Знание. Первые», сверхзвуковой пассажирский самолет в ближайшей перспективе вполне может стать реальностью для российского авиастроения.

Как уточнил Савельев, Ту-144 и его зарубежный собрат «Конкорд» в свое время были слишком передовыми, но за такими самолетами будущее, так как перелеты на Дальний Восток порядка 9 часов — это очень долго. По мнению Савельева, сверхзвуковой лайнер — вопрос ближайшего будущего, которое мы застанем.

В этом направлении вице-премьера дополнил Константин Тимофеев, занимающий пост управляющего директора компании «Туполев», который заявил, что на предприятии могут заняться восстановлением одного из сохранившихся Ту-144, который будет использоваться как летающая лаборатория.

Речь идет о Ту-144 с номером СССР-77115, который был выпущен в уже далеком 1981 году и сейчас находится в ЛИИ им. Громова в виде статического экспоната МАКС. К слову, на нем проходили подготовку летчики-испытатели «Бурана».

Ключевой задачей «Туполева» на сегодняшний день является вопрос серийного производства авиалайнеров Ту-214, но и использование восстановленного Ту-144 в виде самолета-лаборатории немало поможет в области развития российского гражданского воздушного флота.