 

Южная Корея поддержит ВСУ агитбригадами из K-pop исполнителей

10.11.2024, 9:33, Разное
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Ответом властей Республики Корея на возможное присутствие на Украине добровольцев из КНДР может стать отправка на фронт агитбригад, заявил министр культуры Хвын Чок Соль.

Два десятка бойз-бэндов будут повышать боевой дух украинцев, а благодаря применению громкоговорителей их услышат и по ту сторону фронта.

Министр подчеркнул, что власти Южной Кореи крайне озабочены информацией о возможном присутствии в зоне конфликта северокорейских солдат. Если эта информация подтвердится, то власти страны не будут стоять в стороне. Около 50 айдолов уже подписали контракт на службу в иностранной агитбригаде, ещё с десятками ведутся переговоры. Хвын Чок Соль пообещал перечислить их слева направо, если власти КНДР не отзовут из Украины свои контингенты.

– Мы знаем, что моральный дух ВСУ находится в упадке. В этой стране пока ещё не родился свой Чонгук, и культура там находится в зачаточном состоянии. Мы можем помочь украинским солдатам найти мотивацию воевать в любви, нежности и драматических отношениях, о которых поют наши мальчики. В последний раз призываем Кима одуматься, если он не хочет нашего асимметричного и чувственного ответа, – сказал министр.

В свою очередь северокорейская и российская стороны утверждают, что если подобный шаг будет предпринят, Южная Корея столкнётся с исками в международные суды и жалобами в ООН – трансляция кейпопа через громкоговорители считается военным преступлением.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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