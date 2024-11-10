 

AP – Трамп победил во всех колеблющихся штатах, итоговый “счет” выборов – 312:226

10.11.2024, 6:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По оценке агентства Associated Press, избранный президент США Дональд Трамп победил во всех семи колеблющихся штатах, где продолжается подсчет голосов после выборов, прошедших 5 ноября.

Речь идет о штатах Джорджия, Мичиган, Невада, Висконсин, Северная Каролина, Пенсильвания.

Таким образом Трамп получает 312 голосов выборщиков, а Камала Харрис – 226.

Ранее Харрис признала поражение.

Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.

По результатам выборов республиканцы взяли под свой контроль Сенат Конгресса. Они также могут получить большинство в Палате представителей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.11 / Забравший ребенка у бывшей жены Селиванов из “Реальных пацанов” купил дочери квартиру

10.11 / Принц Уильям раскрыл данные о самочувствии Кейт Миддлтон после борьбы с раком

09.11 / Герд Видерс – “Ни один из участников погрома в Амстердаме не был арестован”

09.11 / Спасатели потушили пожар в доме на севере Москвы

09.11 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 990-й день войны

09.11 / Полиция Нидерландов оставила под стражей четверых подозреваемых в нападениях на израильтян

09.11 / В результате российского авиаудара по городу Купянск погибли два человека

09.11 / Теракт в пакистанском городе Кветта, десятки погибших и раненых

09.11 / Армия РФ атаковала Одессу, погибла женщина, более 10 раненых

09.11 / МУС начнет внешнее расследование в отношении главного прокурора Карима Хана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика