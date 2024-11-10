Мнение: Муравьиное братство имени Оруэлла

Есть новости, которые сами по себе вызывают тошноту. Как на кучу дерьма смотреть. В российских новостях таких в последние годы – изобилие, почти вся новостная лента из таких состоит. Но из тех, что в последнее время, особенно мерзостное впечатление производят все сообщения о процессе непрерывного сближения нашего нью-совка с Северной Кореей, КНДР. Россия только и делает, что подписывает с северокорейцами разные договоры, “крепит дружбу”, затевает всякие совместные проекты, Путин таскается в Северную Корею как на работу, целуется с тамошним диктатором в дёсны… И вот из последнего:

“Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Документ опубликован”.

“Всеобъемлющее стратегическое партнерство”. О как! Сплошное “братание”. Недавно, как я понял, Россия еще и взяла на себя обязательство, что если начнется какая-то заваруха между Северной и Южной Кореей, то РФ должна будет вступить в войну с Южной Кореей за этого своего очередного “младшего брата”. Вообще, дичь: по логике получается, что Россия яростно расплевалась с предыдущим своим “младшим братом” Украиной, отказалась от какого-либо братства с украинцами, взялась их убивать почем зря – но тут же ВЗАМЕН нашла себе другого, узкоглазого “брата”, с которым теперь вовсю братается. Неизбежно встает вопрос – зачем? И адекватная ли вышла замена?

По мне, так украинцы куда лучше северных корейцев. Как-то роднее – в прямом смысле этого слова. А главное – от режима КНДР как-то намного больше смердит дерьмом. Ведь что такое КНДР? Это практически один в один воплощенная антиутопия “1984” Оруэлла! Cтоит вспомнить, что в свое время даже абсолютно небрезгливый Совок как-то брезговал особо “дружить” с КНДР, старался рядом с ним особо не показываться, “дружескими визитами” полоумного Ким Ир Сена не баловал, в принципе и все отношение у коммунистических бонз совка к Северной Корее было как к заповеднику сумасшедших, к которым лучше близко не приближаться, чтобы не заразиться (в общем, было отношение примерно такое, какое было у всего цивилизованного мира к самому СССР).

Античеловеческая, зловещая сказка, государство роботов, с людьми, напрочь лишенными какой-либо индивидуальности, государство-секта, настоенное на коммунистических бреднях, с наследственным “царем”, который обретается там на правах “бога”. Воплощенная мечта правящего режима в РФ – чтобы за любое проявление свободной мысли можно было бы любых “смутьянов” в своей стране просто сразу убивать. Чумная совершенно страна КНДР, муравейник, управляемый идиотами. Воплощенный братский идеал. Как вообще моя страна может “дружить” с такой помойкой? (Я все еще на автомате продолжаю воспринимать Россию как СВОЮ страну, как будто ее позор – это мой позор; надо избавляться от этого чувства общности).

И всё-таки это очень позорная “дружба”. Главное – что никакой особой пользы от этих нищих тварей нет и не может быть. Их тянет друг к другу по идеологическому родству – вот что самое страшное. КЛЕЙМО – вот что такое весь этот союз с КНДР. Муравьиное, насекомое “братство”. Похоже, что главная цель всех последних телодвижений российских властей – сделать максимум, чтобы не возникало никаких человеческих ассоциаций при слове “Россия”.