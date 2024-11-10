Мнение: Атомный подводный газовоз, подшипники для атомных ледоколов и кто взорвал Северные потоки

1. Русские инженеры уже проектируют подводные атомные газовозы. По мощности два газовоза примерно равны одной трубе, при этом взорвать газовоз у американских боевиков так просто уже не получится. Работа над чертежами (см. картинки) уже началась (ссылка):



Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт” заключил с “Газпромом” договор на разработку подводного атомного газовоза, заявил в интервью РИА Новости президент центра Михаил Ковальчук.

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Проект создания атомного подводного газовоза Ковальчук впервые представил в октябре. Тогда он сообщил, что при реализации этого проекта предполагается использовать стандартный водо-водяной ядерный реактор “РИТМ-200”, грузовместимость подводного газовоза может составить 180 тысяч тонн. Судно будет передвигаться на глубинах 100-150 метров с возможностью движения над водой в припортовых районах.

2. В России изготовят 6 гигантских подшипников (ссылка):



Специалисты «Севмаша» (входит в ОСК) начали производство упорных подшипников для двух универсальных атомных ледоколов «Ленинград» и «Сталинград» (проект 22220), которые строят на Балтийском заводе в Петербурге. Всего изготовят шесть подшипников, сообщила пресс-служба корпорации. <…>

Проект ледокольных подшипников разработан в КБ «Севмаша» по техническому заданию заказчика. Высота изделия составляет 2,5 м, расчетная масса — 25 т.

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Ранее здесь выпустили комплект упорных подшипников для ледокола «Чукотка». Первые два подшипника уже отправили в Петербург, третий готовится к отгрузке.

Это к вопросу «Россия делает мало подшипников». Да, действительно, крошечная партия в шесть подшипников — повод для обсуждения в СМИ…

3. В Германии наконец-то решились заявить вслух, что «Северные потоки» взорвали США (ссылка):

В международных СМИ уже почти два года обсуждается версия о том, что газопроводы «Северный поток» подорвала группа украинских диверсантов, арендовавшая в Ростоке парусную яхту «Андромеда». Украинцы якобы погрузили на борт водолазное снаряжение и взрывчатку, а затем установили её на дне Балтийского моря на глубине около 80-90 метров. В студии BILD выступил немецкий подводный археолог Свен Томас, опровергнувший эту версию. Его доводы:

– Для подводного погружения нужна не одна яхта, а целая группа судов плюс неподвижная платформа с кранами, якорями и балластом общей массой около 1 тонны.

– Чтобы погружаться с «Андромеды», её нужно было бы точно зафиксировать над «Северными потоками». Для этого нужны были 3-4 тяжёлых якоря с канатами длиной 300-500 м, иначе яхту бы сносило в открытом море ветром и волнами.

– Мощность двигателя «Андромеды» — 75 лошадиных сил. Этого не хватило бы, чтобы оставаться в районе «Северных потоков» при помощи постоянного маневрирования. Кроме того, яхта не могла бы принять на борт 400 кг взрывчатки.