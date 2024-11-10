Рупор кремлевской пропаганды: О ценах на продукты в “Ашане” в Москве и в Киеве

О ценах на продукты в "Ашане" в Москве и в Киеве

В сети украинцы злорадствуют над огромным подорожанием продуктов в России.

Я посмотрела сайты Ашана в Москве и Киеве. Вот сравнительная таблица цен на основные продукты. Каждый может убедиться в правдивости моих данных, сайты открыты.

Правда, на киевский Ашан захожу через VPN.

Продукты брала самые дешевые, поскольку качество примерно совпадает.

Исключение – масло Президент, поскольку жесткий регламент в России на присутствие растительных масел и всяких добавок делает очень затруднительным сравнение самого дешевого сегмента, а масло Президент делается по одному стандарту.

Картошку в России можно найти и дешевле, чем в интернет-доставке Ашана, но я не стала копаться и доказывать, что в Ленте, Магните и Пятерочке картошка от 33 рублей.

Вот на Украине, как раз, минимальная цена на картофель примерно соответствует цене в киевском Ашане.

Вывод – продукты на Украине примерно в полтора раза дороже, чем в голодающей и дефицитной России.

Сама удивлена цифрой.

(с) Лариса Шеслер

https://t.me/LarShesler/1182 – цинк

Пора расчехлять банки с ежатиной.

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