Рупор кремлевской пропаганды: О ценах на продукты в “Ашане” в Москве и в Киеве
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О ценах на продукты в "Ашане" в Москве и в Киеве
В сети украинцы злорадствуют над огромным подорожанием продуктов в России.
Я посмотрела сайты Ашана в Москве и Киеве. Вот сравнительная таблица цен на основные продукты. Каждый может убедиться в правдивости моих данных, сайты открыты.
Правда, на киевский Ашан захожу через VPN.
Продукты брала самые дешевые, поскольку качество примерно совпадает.
Исключение – масло Президент, поскольку жесткий регламент в России на присутствие растительных масел и всяких добавок делает очень затруднительным сравнение самого дешевого сегмента, а масло Президент делается по одному стандарту.
Картошку в России можно найти и дешевле, чем в интернет-доставке Ашана, но я не стала копаться и доказывать, что в Ленте, Магните и Пятерочке картошка от 33 рублей.
Вот на Украине, как раз, минимальная цена на картофель примерно соответствует цене в киевском Ашане.
Вывод – продукты на Украине примерно в полтора раза дороже, чем в голодающей и дефицитной России.
Сама удивлена цифрой.
(с) Лариса Шеслер
https://t.me/LarShesler/1182 – цинк
Пора расчехлять банки с ежатиной.
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Источник: Colonel Cassad
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