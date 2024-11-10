Рыбинский мост закроют на четыре дня

Рыбинский мост закроют на четыре дня – с четверга по понедельник.

Перекрытие запланировано с 00:10 14 ноября до 05:00 18 ноября. В этот период мост будет закрыт для движения транспорта. Пешеходное движение по мосту сохраняется.

Подрядная организация «ЕКС» приступает к финальному этапу бетонирования последней части моста – пролетного строения ПС7. Первые сутки потребуются специалистам для подвоза и заливки бетона. Трое последующих – для набора прочности материалом.

На время перекрытий будет работать перехватывающая парковка для автомобилей на Арефинском тракте, изменены маршруты общественного транспорта, проходящие через Волжский мост, временно возвращены маршруты общественного транспорта через Соборную площадь.