Мнение: Выплата за первый брак, случайное принятие решений и запрет соцсетей в Австралии

1. Дела с демографией в Китае ожидаемо идут всё хуже и хуже. Предсказать было несложно — проблема очевидна. Местные власти пытаются стимулировать рождаемость и, как это принято в современном мире, начинают с простых, но заведомо нерабочих мер (ссылка):



Правительство китайского города Люйлян решило платить молодоженам 1,5 тысячи юаней (порядка 20 тысяч рублей) за свадьбу при условии, что это первый брак и невеста моложе 35 лет. Об этом написало издание «Пэнпай».

Предложение было выдвинуто на фоне падения числа бракосочетаний и рождаемости в городе. Согласно статистике за 2005 год, в Люйляне на тысячу жителей рождалось в среднем 13,61, а в 2023 году показатель упал вдвое — до 6,6.

Выплаты будут касаться тех пар, которые решили расписаться начиная с 1 января 2025 года. Также один из новобрачных должен иметь прописку в Люйляне.

Ограничение в 35 дет предложили, чтобы семья успела обзавестись детьми. Такое решение молодых простимулируют дополнительными выплатами: 2 тысячи юаней (порядка 27 тысяч рублей) за первого ребенка, 5 тысяч юаней (порядка 68 тысяч рублей) — за второго и 8 тысяч юаней (порядка 108 тысяч рублей) — за третьего.

Сейчас известно о минимум двух городах в Китайской Народной Республике (КНР), где уже приняты аналогичные меры по субсидированию молодоженов. Там они составляют 1 тысячу юаней (13 тысяч рублей).

Официальная идеология Китая — реформированный марксизм. В чистом виде она несовместима с хорошей рождаемостью, потому что в рамках марксизма невозможно объяснить гражданам, зачем им размножаться. Характерный штрих — в Китае даже у миллиардеров зачастую или нет детей, или только один ребёнок. Не потому, что им не хватало 20 тысяч юаней на свадьбу, а потому, что им просто не нужно.

2. Недавно мы уже обсуждали свежую книгу Канемана про людей, которые принимают решения наобум — под влиянием настроения и тому подобных случайных факторов. Если коротко — наобум принимаем решения мы все, потому что именно именно так работает наш мозг.



В «Школе Капитализма» я указываю на некоторые практические следствия этого пугающего феномена. Цитирую, например (ссылка):



…в США в девяностые зародилось движение пикаперов, которое вскоре расползлось и на нашу страну. Для ясности: я это движение осуждаю, а не рекламирую, нам оно сегодня понадобится только для примера. Если коротко, пикапер — это идейный коллекционер похоти, которого интересует в первую очередь количество. Пикаперы знакомятся со случайными девушками на улицах и пытаются склонить их к любовным утехам на одну ночь.



Суть методик пикаперов сводится к следующей банальщине:



А. Вывести себя из состояния «ни одна девушка не посмотрит» до состояния «с пивом пойдёт». Помыться, причесаться, почистить зубы, заменить самые уродливые предметы гардероба на менее уродливые.



Б. Сделать много «подходов к снаряду», предложив возможно большему количеству встреченных на улице девушек совместное времяпровождение.



Дальше мы наблюдаем то самое явление, на которое указывал Канеман. Пикапер подходит к девушкам, и те раз за разом выносят ему «приговор». Средний приговор находится где-то между «вежливо отказать» и «проигнорировать», однако молодые девушки куда как более взбалмошны, чем американские судьи, поэтому разброс между суровыми и мягкими приговорами очень велик. Маленькая часть девушек выносит пикаперу приговор «принять ухаживания» — из жалости, или от скуки, или из озорства, или из-за неумения говорить «нет» — поэтому, выслушав несколько десятков отказов, пикапер в итоге с гарантией добывает дополнительную строчку в своём донжуанском списке.



Аналогичным образом действуют назойливые ухажёры, с той только разницей, что они подходят со своими просьбами не к разным девушкам, а к одной и той же, но много раз. Так как девушки, повторюсь, выносят приговоры случайно, то на долгом периоде у назойливого ухажёра есть ненулевой шанс поймать момент, когда у девушки будет настроение сказать «да». (Назойливых ухажёров я тоже осуждаю). Шансы тут далеки от 100%, так как у отдельно взятой девушки разброс приговоров ниже, так как девушки склонны механически повторять единожды сказанное «нет», и так как назойливость вызывает обычно отторжение. Вместе с тем, псевдоромантических историй в духе «на 50-й раз услышал заветное „да“» довольно много…

3. В Австралии собираются полностью запретить соцсети детям до 16 лет (ссылка). Идея озвучена на уровне премьер-министра, так что, возможно, и запретят.



В принципе, идея хорошая, так как соцсети в нынешнем их виде — явное зло. Однако есть два обстоятельства, которые в Австралии стараются не проговаривать вслух.



Во-первых, если уж оберегать детей от психологических травм, то надо для начала запрещать всю западную повестку — радугу, белофобию, мужеборчество, экобесие и социализм. В статье указано, что «среди молодежи наблюдается всплеск проблем с психическим здоровьем». Убеждён, что проблема именно в западной повестке, так как она противна человеческой природе, и потому вредит душевному здоровью тех, кто воспринимает её всерьёз.



Во-вторых, запрет соцсетей подросткам подразумевает регистрацию в соцсетях по паспорту — это раз, и ковровый бан всех непослушных иностранных площадок — это два. Подозреваю, если поскрести «заботу о подростках», именно это мы под ней и обнаружим: удобный предлог для тотального контроля над интернетом и для бана альтернативных мнений.