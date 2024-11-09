Пользователи массово возвращают Google Pixel из-за перегрева процессора

Пользователи массово возвращают Google Pixel из-за перегрева процессора Tensor. Проблемы с процессором оказались главной причиной отказа от фирменных смартфонов, пишет издание Android Authority.

В стремлении снизить издержки Google приняла решение использовать собственные процессоры Tensor вместо более дорогих решений от Qualcomm. Несмотря на предположения о возможных неполадках с Tensor, Google все же внедрила их в свои устройства. Из документации следует, что Tensor не оправдал финансовых ожиданий компании, что подтверждает экономический мотив перехода на фирменные чипы. Для рентабельности проекта процессоры должны были обойтись в 65 долларов, в то время как флагманские процессоры Qualcomm стоят около 150 долларов.

Помимо перегрева, пользователи также жалуются на малый срок службы батареи. Представители Google заявили, что планируют решить проблему перегрева в новом поколении процессоров Tensor G6, который будет установлен в серии Pixel 11. Ожидаемая дата выпуска линейки — 2026 год. Оптимизация техпроцессов TSMC, подобных используемым Apple, приведет к повышению эффективности и времени автономной работы. Также известно, что полицейские столкнулись с секретной функцией, затрудняющей взлом iPhone.