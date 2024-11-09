 

Пользователи массово возвращают Google Pixel из-за перегрева процессора

09.11.2024, 19:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пользователи массово возвращают Google Pixel из-за перегрева процессора Tensor. Проблемы с процессором оказались главной причиной отказа от фирменных смартфонов, пишет издание Android Authority.

В стремлении снизить издержки Google приняла решение использовать собственные процессоры Tensor вместо более дорогих решений от Qualcomm. Несмотря на предположения о возможных неполадках с Tensor, Google все же внедрила их в свои устройства. Из документации следует, что Tensor не оправдал финансовых ожиданий компании, что подтверждает экономический мотив перехода на фирменные чипы. Для рентабельности проекта процессоры должны были обойтись в 65 долларов, в то время как флагманские процессоры Qualcomm стоят около 150 долларов.

Помимо перегрева, пользователи также жалуются на малый срок службы батареи. Представители Google заявили, что планируют решить проблему перегрева в новом поколении процессоров Tensor G6, который будет установлен в серии Pixel 11. Ожидаемая дата выпуска линейки — 2026 год. Оптимизация техпроцессов TSMC, подобных используемым Apple, приведет к повышению эффективности и времени автономной работы. Также известно, что полицейские столкнулись с секретной функцией, затрудняющей взлом iPhone.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / Блогер JerryRigEverything проверил iPhone 16 на прочность

09.11 / Байден признался, что изображал деменцию ради получения прибавки к пенсии

09.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Снятие ограничений для подрядчиков

09.11 / Созданная ИИ картина продана за миллион долларов

09.11 / «Ромалы – лучшие люди»: соцопрос выявил, что россияне вовсе не против цыган

09.11 / Стало известно о планах Трампа депортировать более 1,3 миллиона мигрантов

09.11 / Спекулянты начали продавать PlayStation 5 Pro себе в убыток

09.11 / Стало известно о начале разработки новой трилогии “Звездных войн”

09.11 / Как делать паровые ванночки для лица с эфирным маслом для домашнего спа

09.11 / Уникальный вингсьют с жестким крылом сходу поставил три мировых рекорда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика