 

Байден признался, что изображал деменцию ради получения прибавки к пенсии

09.11.2024, 19:33, Разное
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В прощальной речи, обращённой к нации, президент США Джо
Байден принёс извинения за своё поведение на посту главы государства. Он признался, что зарплаты госслужащего ему не хватало и поэтому он симулировал
старческое слабоумие ради получения прибавки к пенсии.

Согласно американским законам, пенсионеры, страдающие
деменцией, получают прибавку от 301 до 422 долларов в месяц в зависимости от
штата. Байден, будучи первым за 100 лет президентом США, который на своём посту
не воровал деньги из бюджета и жил только на зарплату, в первые месяцы у власти
испытывал жуткую нищету.

«В семье не всегда была крупа на ужин, а счета за электричество в Белом доме порой не оплачивались по полгода. Поэтому я решил, что государство могло бы платить мне немного больше», – признался он.

Байден публично здоровался с
воздухом, забывал имена ближайших родственников и сотрудников администрации,
терял ориентацию в пространстве и совершал другие странные поступки только
ради того, чтобы Федеральная медицинская служба назначила ему бесплатное
медобследование. На нём он убедил врачей в том, что страдает старческим слабоумием, и получил прибавку к пенсии в размере $381 доллар.

«Теперь я ухожу в частный сектор, и мне не нужно больше изображать
деменцию, чтобы выжить и помочь своим детям внукам, – добавил глава государства. – Последним своим указом я помилую себя за это небольшое отступление от закона, допущенное – уверяю вас – только из-за крайней нужды».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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