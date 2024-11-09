Байден признался, что изображал деменцию ради получения прибавки к пенсии

В прощальной речи, обращённой к нации, президент США Джо

Байден принёс извинения за своё поведение на посту главы государства. Он признался, что зарплаты госслужащего ему не хватало и поэтому он симулировал

старческое слабоумие ради получения прибавки к пенсии.

Согласно американским законам, пенсионеры, страдающие

деменцией, получают прибавку от 301 до 422 долларов в месяц в зависимости от

штата. Байден, будучи первым за 100 лет президентом США, который на своём посту

не воровал деньги из бюджета и жил только на зарплату, в первые месяцы у власти

испытывал жуткую нищету.

«В семье не всегда была крупа на ужин, а счета за электричество в Белом доме порой не оплачивались по полгода. Поэтому я решил, что государство могло бы платить мне немного больше», – признался он.

Байден публично здоровался с

воздухом, забывал имена ближайших родственников и сотрудников администрации,

терял ориентацию в пространстве и совершал другие странные поступки только

ради того, чтобы Федеральная медицинская служба назначила ему бесплатное

медобследование. На нём он убедил врачей в том, что страдает старческим слабоумием, и получил прибавку к пенсии в размере $381 доллар.

«Теперь я ухожу в частный сектор, и мне не нужно больше изображать

деменцию, чтобы выжить и помочь своим детям внукам, – добавил глава государства. – Последним своим указом я помилую себя за это небольшое отступление от закона, допущенное – уверяю вас – только из-за крайней нужды».

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