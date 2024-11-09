«Ромалы – лучшие люди»: соцопрос выявил, что россияне вовсе не против цыган

Социологи выяснили, что россияне положительно относятся к цыганам и вовсе не страдают ксенофобией в отношении этого народа. Как указано в пресс-релизе, независимый опрос проводился государственным социологическим центром «Социо-Экспо» с 1 по 5 ноября среди множества респондентов, точность результатов – наивысшая.

Больше всего россиянам нравятся в цыганах их талант к гаданию и стремление бескорыстно помогать людям. 41-летняя домохозяйка из Ростовской области Роза Алмазова говорит об этом народе следующее:

«Ромалы – лучшие люди, а кто не согласен, тот чёрт лихой и у того детей никогда не будет и пусть меня гром поразит, если я вру»

С ней согласен и 22-летний безработный житель Воронежской области Роман Баронов – он заявил социологам, что ничего не имеет против цыган и осуждает ксенофобию.

«Те, кто не любят этот народ, просто слишком много работают, вот и злые, как собаки. Цыгане – более спокойные, расслабленные люди, которые понимают, как жить, поэтому им многие завидуют», – считает россиянин.

В публикации «Социо-Экспо» также приводится мнение 35-летней безработной жительницы Тульской области Дианы Жемчужной. Она говорит, что любит цыган за роскошные и яркие наряды.

«Люди умеют создавать себе роскошь и веселиться, за что же их не любить? У нас в городе один уважаемый человек из цыган себе все зубы золотые вставил из 999-й пробы, улыбается тебе – и как будто ангелы поют, будто благословление получаешь. А дома у него телевизор большой-большой с золотой рамкой толстой, как картина из музея, представляете? И перстни на всех пальцах – вы бы видели, вы бы поняли, какой это человек», – восхищается участница опроса.

—