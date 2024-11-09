 

Стало известно о планах Трампа депортировать более 1,3 миллиона мигрантов

09.11.2024, 16:25, Разное
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Более 1,3 миллиона человек, которые проживали в Соединенных Штатах легально, столкнулись с потенциальной высылкой из страны в эпоху президентства Дональда Трампа.

По данным NBC News, новая администрация Белого дома планировала прекратить действие двух миграционных программ, введенных Джо Байденом. Если бы это произошло, депортировали бы более 1,3 миллиона легальных мигрантов. Причиной для депортации было бы отсутствие официального убежища у этих лиц, несмотря на их легальный въезд в Соединенные Штаты.

Согласно сообщениям, Трамп намеревался первым делом выслать лиц, представляющих угрозу. К таким мигрантам относились, например, уроженцы Китая призывного возраста. Сам избранный президент США дал интервью NBC, в котором заявил, что намерен исполнить свое предвыборное обещание о массовой депортации мигрантов.


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