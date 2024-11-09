Как делать паровые ванночки для лица с эфирным маслом для домашнего спа
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Использование паровых ванночек для лица имеет глубокие исторические корни, восходящие к древнеегипетским ритуалам красоты. Как свидетельствуют античные источники, пар применялся для поддержания здоровья кожи и расслабления. В пар добавляли травы и эфирные масла, чтобы усилить его терапевтический эффект. В этой статье мы расскажем, как приготовить паровые ванночки для лица с эфирными маслами для домашнего спа-ритуала.
Преимущества паровых ванночек
Паровые ванночки:
открывают поры; способствуют глубокому очищению; улучшают кровообращение; увлажняют; снимают застойные явления.
Помимо пользы для кожи вдыхание эфирных масел также может успокаивать слизистую носа, что особенно полезно для людей с заболеваниями носовых пазух или аллергией.
Необходимые компоненты
Для приготовления смеси для применения паровых ванночек в домашних условиях понадобятся следующие компоненты.
Оборудование:
силиконовая форма; большая термостойкая чаша.
Материалы:
1 чашка пищевой соды; ½ чашки лимонной кислоты; 2 столовые ложки каолиновой глины; 3 столовые ложки растопленного кокосового масла; ½ чайной ложки цветочного гидрозоля; 25-30 капель эфирного масла; 2 столовые ложки сушеных цветов, таких как лаванда, ромашка или календула.
Инструкция по приготовлению смеси
Она состоит из следующих действий:
В большую миску для смешивания компонентов добавьте пищевую соду, лимонную кислоту и каолиновую глину. Хорошо перемешайте.
Смешайте эфирные масла и растопленное кокосовое масло в небольшой миске. Добавьте масло в сухую смесь и перемешайте руками, чтобы оно полностью впиталось и растворило все комочки. Смесь должна быть похожа на мокрый песок.
Добавьте в полученную массу очень небольшое количество цветочного гидролата, по несколько капель за раз. Медленно добавляйте гидролат в смесь, постоянно перемешивая ее руками.
Добавьте немного засушенных цветочных бутонов в каждую формочку. Затем выложите в них немного смеси с пищевой содой. Плотно утрамбуйте содержимое, чтобы заполнение было равномерным и плотным.
Дайте продукту застыть в течение как минимум двух часов при комнатной температуре, прежде чем вынимать его из формы.
Когда кружочки, сформированные из смеси, полностью высохнут, осторожно достаньте их из силиконовых формочек и оставьте на ночь при комнатной температуре.
Хранение готового продукта
Храните готовый продукт для очищения лица в герметичном контейнере или закрывающемся пакете, чтобы предотвратить воздействие влаги, которая может привести к преждевременной активации и разрушению. Держите кружочки в прохладном сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла, чтобы сохранить стабильность ингредиентов.
Как делать паровые ванночки для лица с эфирным маслом
Для этого нужно соблюсти такую последовательность шагов.
Подготовьте кожу к воздействию паровой ванночки, тщательно очистив лицо от макияжа, от каких-либо других загрязнений. Затем выполните мягкое отшелушивание, чтобы удалить омертвевшие клетки кожи и позволить пару глубже проникнуть в поры. Это обеспечит вам чистую, свежую основу для обработки паром.
Налейте горячую воду в миску. Начните с нагрева четырех чашек воды в кастрюле, пока она не закипит. Для обеспечения чистоты можно использовать фильтрованную или дистиллированную воду, особенно если в вашей водопроводной воде высокое содержание минералов или если она жесткая.
Когда вода закипит, аккуратно перелейте ее в жаропрочную миску. Важно использовать емкость, которая выдерживает высокие температуры, чтобы она не треснула и не разбилась.
Опустите кружок в миску с горячей водой. Когда кокосовое масло растает, начнется шипение, как у бомбочки для ванны.
Наклонитесь над чашей. Как только вы добавите кружок, удобно расположитесь над миской так, чтобы ваше лицо находилось примерно в тридцати сантиметрах от воды.
Накройте голову и плечи большим полотенцем, чтобы создать подобие шалаша. Это поможет удержать пар и обеспечит его эффективное воздействие на лицо.
Расслабьтесь и наслаждайтесь процедурой пять-десять минут, осторожно вдыхая ароматный пар, позволяя ему глубоко проникать в поры и увлажнять кожу. В это время вы можете закрыть глаза и равномерно, спокойно, глубоко дышать.
Не держите голову над паром более десяти минут, так как его длительное воздействие может лишить кожу естественной влаги и привести к обезвоживанию или раздражению.
После сеанса распаривания воспользуйтесь преимуществами открытых пор и улучшенного впитывания, нанеся на влажную кожу маску для лица, сыворотку или увлажняющий крем. Эти продукты после описанной процедуры проникают более глубоко и действуют более эффективно.
Оставшуюся после распаривания воду выливать не стоит, поскольку ее можно использовать в дальнейшем в качестве увлажняющего спрея для лица. Такую жидкость можно хранить в холодильнике до одной недели.
Как часто следует делать паровые ванночки для лица
Частота применения паровых ванночек для лица зависит от типа вашей кожи и переносимости процедуры. Большинству людей достаточно распаривать лицо один или два раза в неделю. Однако людям с чувствительной кожей или склонной к акне кожей, возможно, следует делать это реже.
Есть ли противопоказания к применению процедуры
Хотя применение паровых ванночек для лица в целом безопасно для большинства типов кожи, людям с очень чувствительной кожей, с розацеа или с некоторыми кожными заболеваниями следует соблюдать осторожность или проконсультироваться с дерматологом перед применением процедуры распариванием. Также важно избегать распаривания, если у вас есть открытые раны или акне в активной стадии.
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