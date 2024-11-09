Как делать паровые ванночки для лица с эфирным маслом для домашнего спа

Использование паровых ванночек для лица имеет глубокие исторические корни, восходящие к древнеегипетским ритуалам красоты. Как свидетельствуют античные источники, пар применялся для поддержания здоровья кожи и расслабления. В пар добавляли травы и эфирные масла, чтобы усилить его терапевтический эффект. В этой статье мы расскажем, как приготовить паровые ванночки для лица с эфирными маслами для домашнего спа-ритуала.

Преимущества паровых ванночек

Паровые ванночки:

открывают поры; способствуют глубокому очищению; улучшают кровообращение; увлажняют; снимают застойные явления.

Помимо пользы для кожи вдыхание эфирных масел также может успокаивать слизистую носа, что особенно полезно для людей с заболеваниями носовых пазух или аллергией.

Необходимые компоненты

Для приготовления смеси для применения паровых ванночек в домашних условиях понадобятся следующие компоненты.

Оборудование:

силиконовая форма; большая термостойкая чаша.

Материалы:

1 чашка пищевой соды; ½ чашки лимонной кислоты; 2 столовые ложки каолиновой глины; 3 столовые ложки растопленного кокосового масла; ½ чайной ложки цветочного гидрозоля; 25-30 капель эфирного масла; 2 столовые ложки сушеных цветов, таких как лаванда, ромашка или календула.

Инструкция по приготовлению смеси

Она состоит из следующих действий:

В большую миску для смешивания компонентов добавьте пищевую соду, лимонную кислоту и каолиновую глину. Хорошо перемешайте.

Смешайте эфирные масла и растопленное кокосовое масло в небольшой миске. Добавьте масло в сухую смесь и перемешайте руками, чтобы оно полностью впиталось и растворило все комочки. Смесь должна быть похожа на мокрый песок.

Добавьте в полученную массу очень небольшое количество цветочного гидролата, по несколько капель за раз. Медленно добавляйте гидролат в смесь, постоянно перемешивая ее руками.

Добавьте немного засушенных цветочных бутонов в каждую формочку. Затем выложите в них немного смеси с пищевой содой. Плотно утрамбуйте содержимое, чтобы заполнение было равномерным и плотным.

Дайте продукту застыть в течение как минимум двух часов при комнатной температуре, прежде чем вынимать его из формы.

Когда кружочки, сформированные из смеси, полностью высохнут, осторожно достаньте их из силиконовых формочек и оставьте на ночь при комнатной температуре.

Хранение готового продукта

Храните готовый продукт для очищения лица в герметичном контейнере или закрывающемся пакете, чтобы предотвратить воздействие влаги, которая может привести к преждевременной активации и разрушению. Держите кружочки в прохладном сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла, чтобы сохранить стабильность ингредиентов.

Как делать паровые ванночки для лица с эфирным маслом

Для этого нужно соблюсти такую последовательность шагов.

Подготовьте кожу к воздействию паровой ванночки, тщательно очистив лицо от макияжа, от каких-либо других загрязнений. Затем выполните мягкое отшелушивание, чтобы удалить омертвевшие клетки кожи и позволить пару глубже проникнуть в поры. Это обеспечит вам чистую, свежую основу для обработки паром.

Налейте горячую воду в миску. Начните с нагрева четырех чашек воды в кастрюле, пока она не закипит. Для обеспечения чистоты можно использовать фильтрованную или дистиллированную воду, особенно если в вашей водопроводной воде высокое содержание минералов или если она жесткая.

Когда вода закипит, аккуратно перелейте ее в жаропрочную миску. Важно использовать емкость, которая выдерживает высокие температуры, чтобы она не треснула и не разбилась.

Опустите кружок в миску с горячей водой. Когда кокосовое масло растает, начнется шипение, как у бомбочки для ванны.

Наклонитесь над чашей. Как только вы добавите кружок, удобно расположитесь над миской так, чтобы ваше лицо находилось примерно в тридцати сантиметрах от воды.

Накройте голову и плечи большим полотенцем, чтобы создать подобие шалаша. Это поможет удержать пар и обеспечит его эффективное воздействие на лицо.

Расслабьтесь и наслаждайтесь процедурой пять-десять минут, осторожно вдыхая ароматный пар, позволяя ему глубоко проникать в поры и увлажнять кожу. В это время вы можете закрыть глаза и равномерно, спокойно, глубоко дышать.

Не держите голову над паром более десяти минут, так как его длительное воздействие может лишить кожу естественной влаги и привести к обезвоживанию или раздражению.

После сеанса распаривания воспользуйтесь преимуществами открытых пор и улучшенного впитывания, нанеся на влажную кожу маску для лица, сыворотку или увлажняющий крем. Эти продукты после описанной процедуры проникают более глубоко и действуют более эффективно.

Оставшуюся после распаривания воду выливать не стоит, поскольку ее можно использовать в дальнейшем в качестве увлажняющего спрея для лица. Такую жидкость можно хранить в холодильнике до одной недели.

Как часто следует делать паровые ванночки для лица

Частота применения паровых ванночек для лица зависит от типа вашей кожи и переносимости процедуры. Большинству людей достаточно распаривать лицо один или два раза в неделю. Однако людям с чувствительной кожей или склонной к акне кожей, возможно, следует делать это реже.

Есть ли противопоказания к применению процедуры

Хотя применение паровых ванночек для лица в целом безопасно для большинства типов кожи, людям с очень чувствительной кожей, с розацеа или с некоторыми кожными заболеваниями следует соблюдать осторожность или проконсультироваться с дерматологом перед применением процедуры распариванием. Также важно избегать распаривания, если у вас есть открытые раны или акне в активной стадии.