 

Уникальный вингсьют с жестким крылом сходу поставил три мировых рекорда

09.11.2024, 15:50, Разное
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Австрийский каскадер и новатор в области полетов на вингсьютах Петер Зальцман установил сразу три мировых достижения. После трех лет разработок и испытаний совместно с командой Red Bull Advanced Technologies и коллегой Андреасом Подлипником он совершил полет на вингсьюте принципиально новой конструкции. Его отличает наличие второго, жесткого крыла, расположенного под пилотом для придания системе большей стабильности и подъемной силы.

Важный момент – ранее Зальцман уже ставил рекорды на вингсьютах с двигателями, но теперь он сосредоточился на пассивных системах. Задача в том, чтобы человек мог самостоятельно подняться со всем оборудование на горный склон, откуда и совершить прыжок, переходящий в планирование. Это отдельная категория полетов, которая отличается от прыжков с использованием самолетов или иной техники.

Крыло изготовлено из спрессованного в вакууме пенопласта. Оно весит всего 5,45 кг, имеет ширину 2,1 м, но переносится и собирается одним человеком. 24 октября Зальцман поднялся на гору Юнгфрау в регионе Интерлакен в Бернских Альпах, облачился в снаряжение и прыгнул с высоты 4063 м. Он намеренно падал почти до конца склона, чтобы набрать нужную скорость перед переходом в планирование с приземлением в деревне Лаутербруннен.

Этим прыжком Зальцманн установил сразу три мировых рекорда. Первый и главный – его полет продлился 5 минут и 56 секунд против прежнего достижения в 3 минуты и 20 секунд. Тем самым подтвержден успех концепции вингсьюта с жестким опорным крылом. Второй рекорд — в дальности полета, которая составила 12,7 км против прежних 7,5 км, что тоже указывает на успешность затеи. Третье достижение — в преодолении перепада высоты при прыжке с вингсьютом, которое составило 3402 м.

Не исключено, что данная разработка произведет революцию в полетах на вингсьютах. Сейчас отличным уровнем считается коэффициент 2,6-2,8, редко 3, когда на один километр падения вниз приходится три километра полета вперед. Новая конструкция сходу подняла эту планку до 3,7, что не только увеличивает дальность полета, но и позволит летать там, где ранее это было опасно или не интересно из-за особенностей рельефа.

Источник &#8212 Red Bull


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