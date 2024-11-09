В Москве стартовала приватизация детских площадок

В Москве стартовал эксперимент по передаче уличных детских спортивных комплексов в собственность несовершеннолетних граждан – по замыслу чиновников, это позволит юным россиянам ещё будучи школьниками на практике познакомиться с предпринимательской деятельностью.

Всего до конца 2024 года планируется провести 56 аукционов, на которых продадут 318 детских площадок во всех районах столицы. К участию в торгах допустят подростков 14-16 лет, имеющих постоянную регистрацию в столице или Московской области

«Дети смогут таким образом постичь основы бизнеса. Перед выходом во взрослую жизнь они получат дополнительный стимул открыть своё дело», – сказал глава департамента инноваций Москвы Максим Всеволодов.

После приватизации новые собственники смогут оформить договоры с городом – подростки будут ежемесячно получать из бюджета дотации на поддержание и модернизацию площадок. Также юным предпринимателям разрешат оказывать посетителям спортивных комплексов дополнительные услуги, в том числе предлагать в аренду инвентарь (сани, скакалки), прохладительные напитки и продукты питания.

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