 

Армия РФ атаковала Одессу, погибла женщина, более 10 раненых

09.11.2024, 13:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Одессе в результате атаки российских беспилотников повреждены несколько многоэтажных домов. Один человек погиб, еще 13 человек ранены, включая детей 2008 и 2020 годов рождения, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

В поселке Авангард в пригороде Одессы в результате атаки был разрушен частный дом. Погибла женщина, ее муж и 16-летний сын находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Также дрон упал на территории одного из жилых комплексов, начался пожар. Там пострадали пять человек, в их числе – ребенок.

Из 13 пострадавших восемь человек были госпитализированы, остальным помощь оказали на месте.

За ночь над Украиной были сбиты 32 ударных российских беспилотника из 51.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / Тест: продолжите цитаты героев из советского фильма “Кин-дза-дза”

09.11 / МУС начнет внешнее расследование в отношении главного прокурора Карима Хана

09.11 / 8 ноября прошел форум “Культура. Традиции. Наследие”

09.11 / Российский дрон во время атаки на Киев попал в дом, где живет посол Эстонии

08.11 / Парамедики МАДА оказали помощь израильтянам в аэропорту Амстердама

08.11 / Минюст США – Иран готовил убийства нескольких американских граждан, в том числе Трампа

08.11 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 989-й день войны

08.11 / Тест с атмосферой: угадай город России по типовой панельной застройке

08.11 / МИД Израиля – все израильтяне, находившиеся в Амстердаме, вышли на связь

08.11 / Решетова заявила о принятии сложного решения после грандиозного провала и убытков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика