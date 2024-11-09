Армия РФ атаковала Одессу, погибла женщина, более 10 раненых
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В Одессе в результате атаки российских беспилотников повреждены несколько многоэтажных домов. Один человек погиб, еще 13 человек ранены, включая детей 2008 и 2020 годов рождения, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
В поселке Авангард в пригороде Одессы в результате атаки был разрушен частный дом. Погибла женщина, ее муж и 16-летний сын находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
Также дрон упал на территории одного из жилых комплексов, начался пожар. Там пострадали пять человек, в их числе – ребенок.
Из 13 пострадавших восемь человек были госпитализированы, остальным помощь оказали на месте.
За ночь над Украиной были сбиты 32 ударных российских беспилотника из 51.
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