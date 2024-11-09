 

МУС начнет внешнее расследование в отношении главного прокурора Карима Хана

09.11.2024, 11:55, Новости дня
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Международный уголовный суд (МУС) в Гааге начнет внешнее расследование в отношении главного прокурора Карима Хана в связи с обвинениями в домогательствах, пишет Reuters со ссылкой на два своих источника, знакомые с ситуацией.

Во внутреннем документе, распространенном среди стран-членов МУС, Хану предлагается временно отказаться от своей роли в суде. По словам одного из источников, проведение внешнего расследования было согласовано на ассамблее стран-участников, прошедшей 7 ноября. Однако кто будет проводить расследование – неизвестно, отмечает “Медуза”.

В документе также утверждается, что независимый внутренний орган суда по оценке вопросов поведения должен был начать расследование обвинений, как только о них впервые стало известно. Предполагаемая жертва не уверена в независимости внутреннего органа суда, который возглавляет бывший сотрудник Хана, из-за утечек информации о деле.

Хан отверг обвинения в неправомерном поведении и попросил внутренний надзорный орган суда расследовать обвинения.


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