 

Граф Ежов отчитался о полной зачистке Ельцинбурга от либералов

09.11.2024, 11:33, Разное
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Потомственный дворянин, глава Приказа по борьбе с либералами, граф Николай Ежов выступил перед Государём с докладом, посвящённым операции по борьбе с либеральными элементами в Ельцинбурге*.

«Дорогой Государь! Усилиями знаменитых на весь мир «ежовских бригад» был совершён обход и зачистка более 5 тысяч хором, 233 харчевен, 35 трактиров и 22 потешных палат, а также всяких новомодных коворкингов, синетеатров и качален. Смею вас заверить, что больше либералов в Ельцинбурге нет и не предвидится», – заявил гость царских палат.

Вместе с этим у оставшихся либералов были изъяты средства связи с их забугорными кураторами, а также потенциально опасная литература. Более 300 рыл были помещены в «чёрные списки» – они будут поражены в избирательном праве, а проживать смогут только в селениях с людской численностью, не превышающей 50 тысяч. 

«Операция была тяжёлой, помимо того, что многих либералов кто-то успевал предупредить о наших визитах, так многие извивались как ужи: прятались в подпольных нишах, бытовой технике и даже в сортире, но мы всех нашли и обезвредили», – рассказал граф Ежов. 

За свою верную службу государству граф Ежов был награждён новым камзолом и именным проспектом в Ельцинбурге*.

* Екатеринбург

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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