Гастроэнтеролог призвала есть осенью овсяные хлопья, бананы и фасоль

Гастроэнтеролог из Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова поделилась рекомендациями по питанию в поздне-осенний период. По ее мнению, для поддержания организма в тонусе осенью необходимо включить в рацион:

– Овсяные хлопья богаты витаминами и микроэлементами группы В, D, С, а также кальцием, калием, железом и магнием;

– Бананы содержат калий и витамины группы В, необходимые для поддержания баланса электролитов и нормального функционирования нервной системы;

– Фасоль – источник растительного белка, клетчатки, витаминов и минералов;

– Жирная рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую и нервную системы;

– Говядина – источник белка, железа, цинка и витаминов группы В, необходимых для поддержания нормальной функции кроветворения и работы мышц;

– Цитрусовые и ягоды содержат большое количество витамина С, который укрепляет иммунную систему, а также является мощным антиоксидантом;

– Грибы, как источник витамина D, способствуют укреплению костей и иммунитета.