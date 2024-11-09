 

«Джордж Карлин курит в сторонке» – старые записи Евгения Петросяна взорвали американский интернет

09.11.2024, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Старые записи выступлений советского и российского комика Евгения Петросяна стали вирусными в американском интернете.

Один из роликов, размещённых на YouTube, собрал миллионы просмотров всего за несколько дней, а комментарии полны восторженных отзывов о мастерстве артиста.

– Джордж Карлин нервно курит в сторонке, – написал один из пользователей соцсети Х (бывший Twitter), добавив, что «русский сатирик превосходит многих современных стендаперов своей искромётностью и умением держать аудиторию в напряжении».

Другие пользователи отметили, что юмор Петросяна отличается особой тонкостью и отсутствием пошлых намёков, что делает его выступления универсально привлекательными для широкой аудитории.

Особенно популярным стал монолог Петросяна о шпингалетах, который был номинирован на престижную американскую премию в области юмора. Эксперты отметили, что номер демонстрирует глубокое понимание человеческой психологии и умение обыгрывать бытовые ситуации с необычайной лёгкостью и остроумием.

– Я всегда считал, что хороший юмор не знает границ, и вот подтверждение, – сказал известный американский комик Джимми Фэллон в интервью одному из телеканалов. – Петросян – это настоящий гений.

Некоторые американские критики сравнили юмориста с классиками мирового юмора, такими как Чарли Чаплин и Бастер Китон. В ближайшее время планируется выпуск сборника лучших номеров Петросяна на английском языке.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / Гастроэнтеролог призвала есть осенью овсяные хлопья, бананы и фасоль

09.11 / Милонов призвал посочувствовать Алле Пугачевой

09.11 / Мнение «аналитика»: О надвигающейся катастрофе… России осталось всего полгода?

09.11 / Мнение: Культура труда в СССР, неравенство людей по производительности и 200 процентов вины

09.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Выбор Америки

09.11 / Мнение: Путин напоил россиян кофе, накормил мясом и обеспечил картофелем

08.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Что должны делать мигранты

08.11 / Мнение: Кумир Американского Психопата

08.11 / Мнение: Сушим корни – Путин исправляет ошибку Сталина

08.11 / AliExpress назвал самые популярные планшеты за 9 месяцев 2024 года в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика