«Джордж Карлин курит в сторонке» – старые записи Евгения Петросяна взорвали американский интернет

Старые записи выступлений советского и российского комика Евгения Петросяна стали вирусными в американском интернете.

Один из роликов, размещённых на YouTube, собрал миллионы просмотров всего за несколько дней, а комментарии полны восторженных отзывов о мастерстве артиста.

– Джордж Карлин нервно курит в сторонке, – написал один из пользователей соцсети Х (бывший Twitter), добавив, что «русский сатирик превосходит многих современных стендаперов своей искромётностью и умением держать аудиторию в напряжении».

Другие пользователи отметили, что юмор Петросяна отличается особой тонкостью и отсутствием пошлых намёков, что делает его выступления универсально привлекательными для широкой аудитории.

Особенно популярным стал монолог Петросяна о шпингалетах, который был номинирован на престижную американскую премию в области юмора. Эксперты отметили, что номер демонстрирует глубокое понимание человеческой психологии и умение обыгрывать бытовые ситуации с необычайной лёгкостью и остроумием.

– Я всегда считал, что хороший юмор не знает границ, и вот подтверждение, – сказал известный американский комик Джимми Фэллон в интервью одному из телеканалов. – Петросян – это настоящий гений.

Некоторые американские критики сравнили юмориста с классиками мирового юмора, такими как Чарли Чаплин и Бастер Китон. В ближайшее время планируется выпуск сборника лучших номеров Петросяна на английском языке.

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