Милонов призвал посочувствовать Алле Пугачевой

Находясь в вынужденной эмиграции почти три года, Алла Пугачева потеряла свою прежнюю популярность. Тем не менее, немало россиян не осуждают артистку, а наоборот, проявляют сочувствие к ее положению. Даже эпатажный депутат Виталий Милонов выступил с призывом прекратить травлю Примадонны, отметив, что она оказалась в крайне затруднительной ситуации.

Несмотря на разнообразную реакцию на творчество Пугачевой, депутат признает ее былую славу и народную любовь, которую она утратила с момента отъезда.