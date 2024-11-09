Мнение «аналитика»: О надвигающейся катастрофе… России осталось всего полгода?

Да, к апокалиптическим прогнозам насчёт России все уже привыкли за те 10 лет, что российская #экономика «порвана в клочья». Но сейчас — другое. Волну гонят не западные политиканы и не отечественные журналисты, которым лишь бы поорать, а люди по-настоящему серьёзные, к экзальтации не склонные. Топы ведущих промышленных предприятий РФ, за плечами которых солидный опыт выживания в любых условиях. И если уж они говорят о катастрофе или коллапсе, значит…

…дело действительно швах. По крайней мере, в промышленности за пределами «оборонки». У той-то всё хорошо, и бюджетные ассигнования льются полноводным потоком. А вот остальным приходится туго.

Огромные расходы на оборону, разгон инфляции и повышение ставки ЦБ РФ до максимума за два десятилетия поставили российскую #промышленность на грань финансового коллапса. Ключевые отрасли отечественного машиностроения могут «рухнуть». Об этом заявил на «Русском экономическом форуме в Челябинске» гендиректор Челябинского кузнечно-прессового завода Андрей Гартунг. По его словам, к печальному развитию событий может привести резкое подорожание кредитов, ставки по которым у бизнеса, как правило, привязаны к ключевой ставке ЦБ.

«Никакой конкурентный #бизнес не может работать с кредитами под 27% годовых, когда твои китайские конкуренты получают кредиты дешевле 5% годовых», — пожаловался предприниматель. Он добавил, что российские заводы не могут выдержать конкуренции с предприятиями ОПК и «монополиями», которые переманивают кадры и устраивают гонку зарплат.

Мрачные оценки Андрея Гартунга подтвердили и другие топ-менеджеры. Начальник управления финансовых ресурсов Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Мария Овечкина сообщила, что резервов у предприятия осталось на полгода. ММК, крупнейший в РФ производитель стали, вынужден сокращать #инвестиции, признала его главный финансист. И добавила: «Мы очень негативно смотрим на 2025 год».

Под этими словами подпишется, пожалуй, большинство топов реального сектора. Хотя заявления о китайских конкурентах и выглядят некоторым лукавством: #девальвация рубля и сложности расчётов с КНР дают некий «зонтик» для внутренних производителей, но остальные проблемы отнюдь не надуманы. Двузначная по факту #инфляция, астрономическая стоимость кредитов и дефицит квалифицированных кадров на рынке труда загоняют промышленные предприятия в яму, из которой так просто не выбраться. Особенно в условиях, когда не только на господдержку рассчитывать не приходится, но уже и само #государство становится «конкурентом» за работников (в первую очередь мужчин). Конечно, за предыдущие относительно благополучные годы многие предприятия накопили определённые запасы. Но этот «жирок» заканчивается, а перспектив изменения ситуации пока не просматривается.

Может, и впрямь России осталось полгода до того, как промышленный коллапс пойдёт распространяться по цепочкам поставок, вызвав настоящую катастрофу?

Или — «авось пронесёт», как уже бывало

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