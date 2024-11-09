 

Рупор кремлевской пропаганды: Выбор Америки

09.11.2024, 4:50, Разное
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Выбор Америки.

"… американскому народу был представлен осуждённый преступник, дважды подвергавшийся импичменту, признанный присяжными виновным в сексуальном насилии, ожидающий суда за подрыв избирательной системы, и они с небольшим перевесом выбрали его, а не действующего вице-президента, бывшего сенатора и генерального прокурора штата, который здраво, рационально и уравновешенно говорил о будущем своей страны.

Не будем забывать, что это человек, которого его бывший начальник штаба генерал Джон Келли охарактеризовал как «подходящего под общее определение фашиста». Такого же мнения придерживается генерал Марк Милли, бывший председатель Объединённого комитета начальников штабов, который назвал его «самым опасным человеком в этой стране… фашистом до мозга костей»…

И всё же более 71 миллиона американцев отдали за него свои голоса, что позволило ему победить как в коллегии выборщиков, так и в народном голосовании. Граждане самой могущественной страны мира предпочли авторитаризм традиционной демократии, ложь — правде, патриархат — репродуктивным правам женщин, национализм — плюрализму, закрытые границы — интернационализму. Конечно, многие избиратели в США так не думают и пытались предотвратить возвращение «Большого апельсина». Но их было недостаточно, чтобы победила Харрис."

Журнал "Новый Европеец (https://vk.com/wall1468216_19304)".

Шаблоны трещат. "Америка, ты одурела!"

Источник: Colonel Cassad


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