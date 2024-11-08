 

Парамедики МАДА оказали помощь израильтянам в аэропорту Амстердама

08.11.2024, 22:40, Новости дня
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Врачи европейского подразделения службы скорой помощи “Маген Давид Адом” совместно с волонтерами еврейской общины перевезли израильтян, пострадавших в ходе антисемитских нападений в Амстердаме, из гостиницы в аэропорт.

В аэропорту их встретили парамедики МАДА, прилетевшие в Амстердам специальным рейсом компании “Эль-Аль”. Йонат Даган Дескель, Иссахар Вайс, Офир Шайш и Исраэль Вайнгартен, парамедики МАДА, рассказали, что в терминале их ждали более ста израильтян, примерно десять из них, мужчины в возрасте от 20 до 70 лет, получили в результате нападений легкие травмы, в основном, ушибы головы и конечностей. Им была оказана медицинская помощь. Некоторые из них будут направлены для дальнейшего лечения в больницах в Израиле, большинство будут лечиться дома.

Медицинские бригады МАДА пометят гостиницы Амстердама, где остановились другие израильтяне, чтобы в случае необходимости оказать им необходимую помощь.


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