Рупор кремлевской пропаганды: Что должны делать мигранты
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Путин выступил по наболевшему миграционному вопросу.
Что обязаны делать мигранты:
1. Знать русский язык.
2. Знать законы.
3. Соблюдать законы.
4. Уважать русскую культуру
Основной проблемой в этих вопросах по-прежнему видится плохая работа контролирующих миграцию структур, которые регулярно трясут на тему коррупции и различных мошенничеств связанных с контролем миграции. Без наведения порядка в этой области и ужесточения наказаний для коррупционеров, любые, даже самые чудесные благопожелания будут регулярно натыкаться на реалии, где за бабки завозят кого-попало с "Нет" по всем 4-м пунктам.
При этом завоз мигрантов не прекратится сам по себе по чисто экономическим соображения – в стране серьезная нехватка рабочей силы. Безработица практически обнулена, но людей все равно не хватает, особенно квалифицированных рабочих. Тут проблема еще и в том, что как правило в РФ завозят низкоквалифицированную рабочую силу. И интерес к ней не исченет.
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Источник: Colonel Cassad
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