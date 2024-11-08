 

Рупор кремлевской пропаганды: Что должны делать мигранты

08.11.2024, 22:10, Разное
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Путин выступил по наболевшему миграционному вопросу.

Что обязаны делать мигранты:

1. Знать русский язык.
2. Знать законы.
3. Соблюдать законы.
4. Уважать русскую культуру

Основной проблемой в этих вопросах по-прежнему видится плохая работа контролирующих миграцию структур, которые регулярно трясут на тему коррупции и различных мошенничеств связанных с контролем миграции. Без наведения порядка в этой области и ужесточения наказаний для коррупционеров, любые, даже самые чудесные благопожелания будут регулярно натыкаться на реалии, где за бабки завозят кого-попало с "Нет" по всем 4-м пунктам.

При этом завоз мигрантов не прекратится сам по себе по чисто экономическим соображения – в стране серьезная нехватка рабочей силы. Безработица практически обнулена, но людей все равно не хватает, особенно квалифицированных рабочих. Тут проблема еще и в том, что как правило в РФ завозят низкоквалифицированную рабочую силу. И интерес к ней не исченет.

Источник: Colonel Cassad


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