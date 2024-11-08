Мнение: Кумир Американского Психопата

Читаю старую книжку “Американский психопат”, которую на обложке аттестовали как “новую американскую классику”. Честно говоря, действительно завораживает и даже настраивает на какой-то медитативный лад. “Мир глазами маньяка”. Высшее мастерство писателя – вроде бы ничего прямо не обозначено, идет простой поток сознания ниочем (герой ведет простой внутренний монолог о событиях своей бессобытийной скучной жизни) – а ты уже после первых 20 страниц ЗНАЕШЬ, что находишься в голове убийцы! Какой-то трип, а не книга. Особенно когда герой начинает любимые альбомы американских рокеров описывать – бррр!

Вот суперская цитатка (просто сравните с сегодняшней риторикой). Итак, выступает будущий серийный убийца:



“— Ладно, Прайс, не заводись, — говорю я. — У нас есть проблемы и поважней Шри-Ланки. Конечно, внешняя политика — это важно, но у нас есть более насущные проблемы.

— Что, например? — говорит он, по-прежнему глядя на Вэнден. — И кстати, почему у меня в соевом соусе плавает лед?

— Ну… — неуверенно начинаю я, — ну, нам надо покончить с апартеидом, это раз. Остановить гонку ядерных вооружений, побороть мировой терроризм и голод. Обеспечить надежную армию, предотвратить распространение коммунизма в Центральной Америке, установить мир на Ближнем Востоке, сделать так, чтобы вооруженные силы США не использовались за рубежом. Мы должны сделать Америку сильной и уважаемой мировой державой. Это не преуменьшает значение наших внутренних проблем, которые так же важны, а, может быть, и важнее. Необходимо улучшать медицинское обслуживание пожилых людей и делать его более доступным, контролировать распространение СПИДа и искать средства для борьбы с ним, оберегать окружающую среду от загрязнения и токсичных отходов; улучшать качество начального и среднего образования; ужесточить законы по борьбе с преступностью и распространением наркотиков. Мы также должны обеспечить среднему классу доступное высшее образование, а пожилым — социальную защиту, а ещё нужно бережно относиться к природным ресурсам и охранять заповедники. И уменьшить влияние крайних политических партий.

Все (даже Сташ) таращатся на меня, чувствуя себя неловко. Но меня несет.

— Положение в экономике по-прежнему скверное. Мы должны найти способ сдерживания инфляции и уменьшения дефицита бюджета. Следует также обеспечить обучение безработных и создать для них рабочие места, равно как и защитить американский рынок рабочей силы от наплыва иностранцев-нелегалов. Мы должны сделать так, чтобы Америка стала лидером в передовых технологиях. В то же время нужно заботиться об экономическом росте и развитии деловой активности; упорно бороться против федеральных налогов на доходы; снижать процентные ставки, создавать благоприятные условия для развития мелкого предпринимательства, контролировать слияния крупных корпораций и их сделки”.

(написано почти 30 лет назад!!)

Ну да я не об этом. Маленькая деталь: там у главного героя, яппи из Нью-Йорка, есть кумир, о котором он всегда говорит и на кого равняется. Наш маньячила обожает не только его, но и его жену по имени Ивана… (Именно Ивана, а не Иванка, как я первоначально подумал)

Ну да, имя этого кумира… Дональд Трамп. Я даже полез смотреть, в каком году была написана книга. Оказалось – в 1990-м!

Так что вот, оказывается. Это для нашего брата Трамп выплыл из небытия год назад в своем нынешнем фриковатом виде и прямо в 70-летнем возрасте. А в Америке он давний культовый персонаж, почти легенда. Жена у него, значит, была Ивана, а дочка, стало быть, Иванка. Логично.

А “Американского психопата” порекомендовать не могу. Чтобы читать такую книгу с удовольствием, надо уметь получать удовольствие от манеры изложения. Я и то до половины книги дошел – и устал: это как банку варенья есть без всего. Очень густо.

(на фото – как раз Трамп и Ивана; не Иванка) (2019)

5 лет назад 8 ноября я поделился своими впечатлениями от прочтения “Американского Психопата” в своем ЖЖ.