Мнение: Сушим корни: Путин исправляет ошибку Сталина

По случаю Дня народного единства Путин провёл большое заседание русского языкового совета. Там было много интересного — например, про ужесточение языковых требований к мигрантам. Однако, на мой взгляд, важнее всего было публичное упоминание последствий коренизации — искусственного насаждения украинства в раннем СССР, из-за которого, собственно, мы и дошли в итоге до необходимости начать Спецоперацию.

Я позволю себе дать маленькую историческую справку. Каждый из пунктов ниже мы много раз уже обсуждали, причём не голословно, а разглядывая исторические документы, так что сейчас я просто перечислю сухие факты.

1. До 1917 года ни Украины, ни украинцев, ни украинского языка не было. На территории нынешней Украины жили русские, которые сами себя безусловно считали русскими. В городах говорили на чистом русском языке, в сёлах — на малороссийском диалекте русского языка. На так называемой «мове» не говорил никто. Цитирую жалобу из письма Владимира Ленина Инессе Арманд (ссылка):

…воронежский крестьянин, от земли, из старообрядческой семьи. Черноземная сила. Чрезвычайно интересно было посмотреть и послушать. Пробыл год в немецком плену (вообще там тьма ужасов) в лагере из 27’000 украинцев. Немцы составляют лагеря по нациям и всеми силами откалывают их от России; украинцам подослали ловких лекторов из Галиции. Результаты?

Только-де 2000 были за «самостийность» (самостоятельность в смысле более автономии, чем сепарации) после месячных усилий агитаторов! Остальные-де впадали в ярость при мысли об отделении от России и переходе к немцам или австрийцам.

Факт знаменательный! Не верить нельзя. 27’000 — число большое. Год — срок большой. Условия для галицийской пропаганды — архиблагоприятные. И все же близость к великорусам брала верх!

2. Немедленно после захвата власти Ленин и Сталин начали в стране насильственную украинизацию. К примеру, в 1921 году, когда Советская Россия страдала от страшного голода, Ленин и Сталин выделили миллион рублей золотом на закупку… букварей на украинском языке (ссылка). Миллион рублей золотом — огромная сумма, её хватило бы, чтобы спасти в тот год от голодной смерти 100-200 тысяч русских крестьян. И характерный штрих — это были учебники с императором Австрии Францем-Иосифом, которые австрийцы выпустили специально под раздувание сепаратизма в Российской Империи.

3. Я пишу «Ленин и Сталин», так как именно Сталин отвечал у большевиков за национальности, это была его вотчина ещё с дореволюционных времён. В 1913 году Сталин опубликовал в Австрии статью «Марксизм и национальный вопрос», с того времени он получил известность как специалист по национальным проблемам.

Формально огромные русские земли приписал Украине Ленин, который справедливо считается создателем Украины. Вместе с тем, повторюсь, национальным вопросом при Ленине занимался Сталин, так что все подобные решения они принимали сообща. После болезни и смерти Ленина Сталин продолжил украинскую политику в том же ключе — отрезал территории от России и передавал Украинской ССР (ссылка).

4. В 1920-е и 1930-е Сталин проводил так называемую «коренизацию», то есть насильственное переделывание русских в нерусских. Коренизация шла по всей территории СССР, от Сибири до Кавказа. Конкретно на территориях, которые были известны после 1991 года как «Украина», Сталин насаждал мову и крымско-татарский язык, а также переделывал русские школы в украинские и еврейские.

Народ отказывался говорить на мове, называя её «собачьим языком», однако у чиновников, преподавателей, служащих и так далее такого варианта не было. Тех, кто учил мову недостаточно рьяно, увольняли. За отказ говорить на мове могли возбудить уголовное дело.

Коренизация при Сталине шла громко и открыто, в виде большой кампании, так что газетных статей на эту тему сохранилось огромное количество (пример).

Повторюсь, всё, что я написал выше, подтверждено большим массивом исторических документов и является такой же банальностью, как, например, шарообразная форма Земли. Отрицают эти факты две категории спорщиков.

Во-первых, наши потерянные восточноевропейские соседи, которые выводят свою историю с глубокой древности, и которым неприятно признавать, что их создал тот самый Ленин, памятники которому они сносят.

Во-вторых, неосталинисты, которые о грехе коренизации отлично знают, но при этом яростно делают вид, будто Сталин просто стоял в сторонке, пока насаждением мовы занимался кто-то другой. Тут очередной раз замечу для зануд, что Ленин и Сталин делали Украину из России сообща, в четыре руки, поэтому создателями Украины следует считать и того, и другого. Вопреки популярной песне наших соседей, у современной нам Украины два отца — и Степан Бандера даже не входит в их число.

Теперь, когда мы всё это проговорили очередной раз, вернёмся к свежей реплике Владимира Путина про коренизацию. Цитирую (ссылка):

Я хотел бы напомнить, что после образования Советского Союза Коммунистическая партия начала проводить политику так называемой коренизации, наверняка Вы хорошо знаете, когда в Донецкой и Луганской агломерациях насильно, прямо насильно заставляли изучать украинский язык людей, которые на украинском никогда не говорили и считали своим родным языком русский язык.

Украинский язык, насколько я понимаю, очень родственный язык русскому языку. На мой взгляд, он имеет свою прелесть и красоту так же, как и вся украинская культура, но эта политика украинизации проводилась достаточно агрессивно, настойчиво. Повторяю: просто реально заставляли изучать украинский язык людей, которые считали своим родным языком русский.

Сейчас, когда больше внимания уделяется русскому языку, давайте не будем повторять ошибок прошлого. Наша политика в области русского языка должна быть мягкой, естественной, основанной на потребностях жизни. Уверен, что жизнь все расставит по своим местам, а наша задача заключается в том, чтобы создать для людей необходимые условия для изучения русского языка. Жизнь в составе единого государства, в составе Российской Федерации так или иначе, повторяю, все расставит по своим местам. Это естественная потребность для человека, живущего в Российской Федерации – изучать и любить государственнообразующий язык. Это само собой разумеется.

Важно тут следующее. Даже после десятилетий советской украинизации, когда мову насаждали централизованно, подавляющее большинство украинцев предпочитало русский язык. Причина была не только в естественном противодействии государственному насилию, но и в том, что русский язык неизмеримо больше и важнее. На русском больше книг, больше фильмов, больше телепередач и песен. Чтобы мова выжила рядом с русским языком, мало насаждать мову силой — надо ещё и запрещать русский язык.

Таким образом, для исправления ошибок Ленина и Сталина достаточно помнить про коренизацию и мягко пресекать попытки иноагентов раздувать сепаратизм под предлогом «развития малых языков», «сохранения национального колорита» и так далее. За свой счёт — пожалуйста, пускай хоть курсы клингонского открывают, если им это интересно. За бюджетные деньги — нет.

Без искусственной внешней накачки, без силового насаждения сверху мова не может конкурировать с русским языком. В России украинские школы абсолютно легальны — более того, так называемый украинский язык является государственным в нескольких регионах и имеет равные права с русским. Однако реально украинских школ нет или почти нет, так как родители не видят смысла учить детей очевидно бесполезному языку. В быту также мало кто разговаривает на украинском, пишет тексты на украинском или поёт на украинском — хотя это не запрещено. Перед входом в ресторан украинской кухни может стоять актёр с чубом и в шароварах, однако официанты в этом ресторане знать мову будут уже навряд ли: клиентам это просто не нужно.

Ленин и Сталин провели коренизацию, создав тем самым серьёзные проблемы как для России, так и для тех нечастных, которых они коренизировали. Теперь Путин «сушит корни» — мягко, спокойно и не провоцируя защитную реакцию противоречия позволяет русскому языку занять тот объём, который ему по праву принадлежит.

PS. Кстати, раз уж зашла речь про неосталинистов. «Лента.ру» в итоге развернулась на 360 градусов и снова ведёт пропаганду против России. Напомню, издание было основано в 1999 году недоброй памяти Антоном Носиком. Оно занимало умную антироссийскую позицию: было против нас, но без истерик, а в псевдо-нейтральном стиле «деловых» СМИ. В 2014 году «Лента» взяла интервью у одного из лидеров Правого сектора, и это переполнило чашу терпения властей. Редактора «Ленты» уволили вместе со значительной частью её команды, после чего она сразу же основала новый антироссийский проект — «Медузу».

Обновлённая «Лента» стала значительно более адекватной, хотя журналистский коллектив всё же регулярно показывал публике фиги в карманах. И вот теперь, через 10 лет, мы можем прочесть в «Ленте»… открытые восхваления в адрес Сталина, привычно сопряжённые с густым презрением к русскому народу, который якобы не продвинулся дальше деревянной сохи, и которым — для его же пользы — якобы можно управлять только через кровавый кнут (ссылка).