 

AliExpress назвал самые популярные планшеты за 9 месяцев 2024 года в России

08.11.2024, 20:22, Разное
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AliExpress СНГ составил рейтинг популярных планшетов в РФ за период с января по сентябрь 2024 года на основе объемов продаж. Первое место заняла Xiaomi с долей в 36%. Второе и третье места заняли Lenovo (13,7%) и Teclast (13,4%) соответственно.

Лидером среди конкретных моделей является Redmi Pad SE с 11-дюймовым экраном, чипом Snapdragon 680 и аккумулятором емкостью 8000 мАч. На втором месте оказался Xiaomi Pad 6 с 11-дюймовым экраном с частотой обновления 144 Гц, процессором Snapdragon 870 и батареей 8840 мАч. За ним следуют Lenovo Xiaoxin Pad 2024, Poco Pad, Blackview MEGA 1, Teclast T65 Max, Blackview Tab 16, Lenovo Legion Y700, Teclast T60 и Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2023.

Рейтинг продаж планшетов за третий квартал 2024 года в целом совпал с общим годовым рейтингом, однако в него вошли и некоторые новые модели.


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