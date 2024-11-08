Мнение: Квартирный вопрос все-таки испортит Москву

Социальные потрясения на рынке аренды жилья

На фоне всех перипетий начала ноября, связанных с американскими выборами, как-то незаметно проскочило заявление Набиуллиной, что в декабре ключевая ставка вполне может быть повышена до 23%.

Фонтанка.ру, 04 ноября. «Ключевая ставка 25 октября в России вернулась к показателям 20-летней давности. Последний раз ставка в 21 % была в августе 2002 года, помнят экономисты-старожилы. Ее еще тогда называли по старинке ставкой рефинансирования.

Центробанк, наверное, решил и дальше отматывать экономическую историю России. Глава госведомства Эльвира Набиуллина не снижает градус антиинфляционной риторики, так что все ожидают в декабре повышения ключевой ставки до 23 %. Так было в апреле 2002 года. Эх, еще бы тогда и вернуть все остальные атрибуты той эпохи. Сергей Собянин не мэр Москвы, а еще губернатор Тюменской области. Зато губернатор Чукотки — Роман Абрамович. Из каждого утюга играют «Чай вдвоем» и «Гости из будущего» (не разбежались). Ах да, самое главное — доллар стоит 31 рубль, а евро — 28 рублей».

Однако, как бы ни было важно второе пришествие Трампа – для России перспектива дальнейшего повышения учетной ставки, возможно, еще важнее. Поскольку Трамп надолго, а рост процентных ставок может вызвать в России социальные потрясения уже в ближайшее время.

Все уже понимают, что высокая ставка рефинансирования ЦБ чрезвычайно угнетающе действует на состояние ипотеки в России. Еще когда ключевую ставку подняли до 18%, это «автоматом» вызвало у банков повышение ставок по ипотеке до 20-25% годовых, что означало для «ипотечников» повышение месячных выплат по их вожделенным квадратным метрам буквально в 3-4 раза, до 150-200 тыс. рублей в месяц (при средней зарплате в стране уровня 70-80 тыс.рублей в месяц). Когда месячный заработок россиянина оказывается в разы меньше месячной выплаты «за квартиру» – это, понятно, делает ипотеку невозможной, то есть отбрасывает перспективу новоселья для миллионов россиян куда-то в туманную даль. Однако эта «неприятность» не вызвала у большинства россиян сильного беспокойства. Ну да, как бы говорили себе простые жители РФ, да, повышение ставки Центробанком делает недоступной покупку жилья для большинства россиян; ну и что? Велика ли беда?

Россияне утешились соображением, что беда невелика. Во-первых, что такое собственная квартира? Это что, предмет первой необходимости? У людей что, нет крыши над головой? Нет – все где-то как-то живут. Вообще, своя квартира, в представлении большинства россиян – это скорее предмет роскоши. К «ипотечникам» в России издавна слегка презрительное, слегка жалостливое отношение. «Зачем-то влезли в кабалу». Должны каждый месяц вырывать с мясом весьма и весьма сочные куски из своего семейного бюджета. Какая-то глупая жадность. В ход идут и бессмертные мысли Васисуалия Лоханкина, «а не состоит ли в этом великая сермяжная правда?» Может быть, решения Набиуллиной, перерезающие россиянам саму возможность ипотеки, пойдут во благо? Не возьмут люди себе ипотеку – и станут более счастливо жить, без этого дамоклова меча над головой? Не станут теперь влезать в кабалу на 15-20 лет, и ЭТО ХОРОШО?

Поэтому в массах нет какого-то большого возмущения Набиуллиной. А может, она скорее счастье приносит? Меньше будет «грабительской ипотеки» – лучше станут люди жить? Обыватель тут точно не знает, как лучше, но сильно горевать по уходу ипотеки он пока точно не собирается.

Однако беда подстерегает с другой стороны. Рынок недвижимости весь взаимосвязан, вырастут цены на одно – потащут за собой другое. Рост ставок по ипотеке уже вовсю потянул за собой критический рост ставок за аренду жилья, и также, как и с ипотекой: не на проценты, а в разы!

И вот эта идущая на наших глазах «революция» на рынке аренды жилья – дело уже намного более чувствительное. Цены на аренду квартир с середины лета уже выросли чуть ли не втрое. Очень скоро ставки за аренду также превысят средние доходы – то есть тоже станут запретительными.

Понятно, что у квартировладельцев есть тут свои опасения: если ставки аренды превысят покупательную способность, то, понятно, квартиры «перестанут сдаваться». Но пока на рынок аренды льется широким потоком слой неудавшихся ипотечников, которые так и не сумели приобрести себе квартиры, а денег у них достаточно много, и ИМ НАДО ГДЕ-ТО ЖИТЬ! Эти ипотечники, похоже, выбивают с рынка прежних арендаторов, которых принято ассоциировать с «бедными студентами» и «понаехавшими» менеджерами среднего звена – они просто не выдерживают конкуренции по цене.

Ценовые потрясения на рынке аренды жилья в преддверии зимы – это как раз то, что чревато социальными потрясениями в наших мегаполисах. Встает вопрос ребром: где люди будут жить? Ведь в той же Москве масса «понаехов», которые жили здесь в съемных квартирах годами, если не десятилетиями. Московский трудовой рынок во многом формируется за счет притока мигрантов из разных городов России, далеко не обязательно «нерусской нации». Где они будут жить, если ключевая ставка будет штурмовать космические высоты и дальше, утягивая за собой и все прочие ставки по недвижимости? В российские морозы теплое жильё – это такая же потребность первой необходимости, как еда и питьё. Непонятно, как будут реагировать гражданские власти на эту неожиданную напасть.