Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 989-й день войны

Министерство обороны РФ 8 ноября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 989-й день, называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ около трех месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и “новым территориям РФ” (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В недельном отчете минобороны РФ по “СВО” на территории Украины утверждается: “С 2 по 8 ноября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 38 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения ВСУ, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналы, склады боеприпасов и горючего. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников, а также бронетехника на станции погрузки на железнодорожный транспорт. В течение недели подразделения группировки войск “Север” продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике танковой, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады спецназначения ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю в зоне ответственности группировки войск “Север” потери противника составили свыше 2020 военнослужащих, девять танков, 20 боевых машин пехоты, в том числе шесть боевых машин пехоты “Bradley” производства США, 34 других боевых бронированных машин, 66 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии. Слаженными действиями подразделений группировки войск “Запад” освобожден населенный пункт Першотравневое Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике танковой, шести механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, и четырех бригад теробороны. Отражены 32 контратаки подразделений ВСУ. Противник потерял более 3160 военнослужащих, три танка, семь бронетранспортеров М113 производства США и пять других боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 23 орудия полевой артиллерии, из них 13 производства стран НАТО. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и 19 полевых складов с боеприпасами. В результате активных действий подразделений “Южной” группировки войск освобожден населенный пункт Антоновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям семи механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух аэромобильных, десантно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Отражены 11 контратак штурмовых подразделений ВСУ. Потери противника составили свыше 4420 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 38 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, из них 12 западного производства, 10 станций радиоэлектронной борьбы и восемь полевых складов с боеприпасами. Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Кураховка, Вишневое и Кременная Балка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, пяти бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады “Лють” национальной полиции Украины. Отразили 61 контратаку противника. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3440 военнослужащих, два танка, 27 боевых бронированных машин, из них пять бронетранспортеров М113 производства США, 31 орудие полевой артиллерии и 23 автомобиля. В результате решительных действий подразделений группировки войск “Восток” освобожден населенный пункт Максимовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.Противник потерял до 820 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, 34 автомобиля и девять 155-мм самоходных артиллерийских установок производства стран НАТО. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике. механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами. Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS и 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 17 управляемых авиационных бомб “Hammer” производства Франции и 290 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 47 украинских военнослужащих”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35409 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19141 танк и других боевых бронированных машин, 1486 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17488 орудий полевой артиллерии и минометов, 28100 единиц специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми около 75400 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).