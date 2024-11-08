MMI: в 2024 году поставки чугуна из России упадут на 19,4 процента из-за санкций

Экспорт чугуна из РФ в 2024 году снизился на 19,4 процента по сравнению с 2023 годом, составив 2,9 миллиона тонн. Об этом пишет отраслевое агентство Metals & Mining Intelligence.

Несмотря на отмену в октябре 2023 года курсовой экспортной пошлины на чугун и отдельные виды проката по требованию Минпромторга, поставки продолжали сокращаться. Основной причиной стали санкции Евросоюза и США, связанные с ситуацией на Украине. Европа ограничила поставки путем квот, а США в марте 2023 года ввели заградительные пошлины.

Кроме того, в течение 2024 года на металлургических предприятиях продолжался капитальный ремонт доменных производств. Источники в отрасли отмечают, что работы проводились вынужденно из-за роста расходов на логистику и ее ограничения.

Уменьшение внутреннего потребления и экспорта стали также повлияло на сокращение производства чугуна. В 2024 году на динамику экспорта также повлияли низкие экспортные цены.