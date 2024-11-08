 

«Выпьем и поговорим»: Трамп заявил, что планирует встретить Новый год в компании Путина и Зеленского

08.11.2024, 17:33, Разное
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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретить Новый Год в Москве в компании президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, чтобы «разрядить обстановку» и заложить основы дружеских отношений.

В интервью NBC News Трамп подчеркнул, что «нет конфликта, который нельзя уладить за кружкой хорошего лагера».

«Сначала мы пройдёмся по Кремлю, а потом, может, и в баню заглянем, как настоящие русские мужчины, – заметил Трамп. – Я не уверен, выдержит ли Зеленский все традиции русского гостеприимства, но я пообещал ему немного американской поддержки».

Трамп добавил, что давно планировал посетить Москву, но для такого визита «нужен был действительно хороший повод». Новый Год показался ему подходящим моментом, особенно если «есть шанс отметить его в такой дружеской компании, загадать желание между двух Владимиров».

В свою очередь Путин, выступая на форуме «Валдай», пообещал «тёплый приём» и выразил готовность «открыть все двери», если Трамп и Зеленский решатся посетить Москву. «Будут ёлка, салаты – всё как положено», – добавил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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