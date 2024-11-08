Китайский марсоход нашел следы огромного древнего океана на Марсе

Исследователи Гонконгского политехнического университета предоставили доказательства гипотезы о существовании в прошлом на Марсе огромного водоема.

Аппарат “Чжужун” зафиксировал признаки древнего океана, включая ямчатые конусы, многоугольные впадины и вытравленные потоки. Анализ данных марсохода и спутниковых изображений показал, что около 3,7 миллиарда лет назад на Марсе могло произойти масштабное наводнение, образовавшее океан, который впоследствии замерз.

Океан предположительно начал исчезать примерно 3,4 миллиарда лет назад из-за изменения климата. Однако некоторые исследователи скептически относятся к этим выводам, считая, что марсианский ветер мог стереть следы береговой линии.

Тем не менее, результаты исследования повышают вероятность существования древнего марсианского океана. И если это так, то возможность поиска признаков древней жизни на Красной планете становится более реальной.