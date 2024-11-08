Тест с атмосферой: угадай город России по типовой панельной застройке

В этом тесте вам будут представлены фотографии различных панельных зданий, и ваша задача — определить, к какому городу они принадлежат. Например, узнаете ли вы, что характерные серые многоэтажки с балконами могут быть из Казани или Самары? Или, возможно, вы сможете отличить панельки из Екатеринбурга от тех, что стоят в Новосибирске?