МИД Израиля – все израильтяне, находившиеся в Амстердаме, вышли на связь

Министерство иностранных дел Израиля сообщает, что, судя по имеющейся информации, все израильтяне, находившиеся 7-8 ноября в Амстердаме, вышли на связь – пропавших без вести нет.

Власти Амстердама сообщают, что всех израильтян, которые пострадали в результате антисемитских нападений, выписали из больниц.

Проводится расследование обстоятельств скоординированного массового нападения на израильских граждан после матча футбольных клубов “Маккаби Тель-Авив” и “Аякс Амстердам.

Официально подтверждено, что министерство диаспоры Израиля, отвечающее также за борьбу с антисемитизмом в мире, выпустило предупреждение о возможных нападениях на израильтян в Амстердаме после “серьезного оповещения, полученного около 7 часов вечера” (7 ноября), за несколько часов до нападения. В предупреждении говорилось о запланированной пропалестинской демонстрации, в частности об угрозах в адрес бойца израильской пограничной полиции, присутствовавшего на футбольном матче, и о возможных столкновениях возле отеля Leonardo, где остановились израильтяне. Полученная информация была передана в релевантные службы безопасности в Израиле и Нидерландах. Однако предотвратить нападения не удалось.

Начальник полиции Амстердама Петер Холла заявил, что правоохранительные органы были готовы к пресечению беспорядков, для этой цели были выделены около 800 сотрудников. “Я до сих пор в шоке от того, что произошло”, – признался он.

Что происходило в Амстердаме7-8 ноября 2024 года

Сведения о нескольких “конфликтных ситуациях” начали поступать еще до начала матча Лиги Европы между “Маккаби” и “Аяксом”.

Около полуночи завершился мачт. Израильские футболисты проиграли с разгромным счетом 0:5. Болельщики стали покидать стадион.

Вскоре после этого начали поступать сообщения о многочисленных нападениях на израильтян в различных точках Амстердама: около стадиона, на остановках общественного транспорта и в транспорте, около отелей, просто на улицах. Судя по всему, речь шла о скоординированных нападениях, подготовка к которым велась через мессенджеры и соцсети.

Около десяти израильтян получили ранения и травмы. Многих длительное время не могли найти. Израильские туристы прятались, где могли. Некоторым оказали помощь жители Амстердама, прятавшие израильтян в своих домах.

Полиция зачастую не успевала вмешаться. Однако в итоге были задержаны 62 человека по подозрению в нападениях и нарушении общественного порядка. Примерно до полудня продолжали поступать сообщения о том, что некоторые израильтяне пропали без вести.

Мэр Амстердама Фемке Халсема позже сообщила о предварительных результатах расследования: “охота на евреев” координировалась группами экстремистов через Telegram, “определенную роль” сыграли таксисты-мусульмане. По ее словам, власти Нидерландов проведут независимое расследование. Она же сообщила днем 8 ноября, что все пострадавшие израильтяне выписаны из больниц.

Ожидается, что в течение ближайших суток из Амстердама в Израиль вылетят семь спасательных рейсов.

Реакция и действия властей Израиля

Постоянный представитель Израиля в ООН Дани Данон в своем X-блоге назвал происходившее в Амстердаме “погромом”.

Гидеон Саар, вступивший в должность министра иностранных дел несколько часов назад, написал в Х-блоге, что он говорил о событиях в Нидерландах с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, МИД поддерживает связь с властями Нидерландов. Он также опубликовал номер телефона в Израиле для тех, кто нуждается в срочной помощи: 00-972-253-03-15.

Из канцелярии главы правительства передали, что Биньямин Нетаниягу распорядился отправить в Амстердам самолет или самолеты для эвакуации израильтян. Однако позже канцелярия Нетаниягу уведомила, что было принято решение не отправлять спасательную миссию в Нидерланды.

“Государство Израиль делает все, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, подвергшихся жестокому нападению во время ужасающего антисемитского инцидента в Амстердаме. В свете ситуации и в соответствии с рекомендациями специалистов было решено, что нет необходимости отправлять профессиональную спасательную миссию в Нидерланды. Вместо этого усилия будут сосредоточены на предоставлении гражданской авиации решений для помощи нашим гражданам”, – говорилось в сообщении офиса Нетаниягу.

Штаб национальной безопасности опубликовал обращение к израильтянам, находящимся в Амстердаме:

1. Следует запереться в гостиничных номерах и не выходить на улицу.

2. Необходимо избегать демонстрации израильских/еврейских символов.

3. Местная полиция должна быть немедленно проинформирована о любом случае угрозы/нападения, а местное израильское представительство Израиля должно быть проинформировано по телефону 0031646312161. Вы также можете позвонить в ситуационный центр министерства иностранных дел Израиля по телефону 02-5303155.

4. Штаб рекомендует вернуться в Израиль, если есть такая возможность. Ожидаются дополнительные рейсы для вывоза израильтян из Нидерландов в Израиль.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала заявление в связи с нападениями на израильтян в Амстердама. В сообщении было сказано, что ЦАХАЛ готов к отправке спасательной миссии в координации с правительством Нидерландов.

“Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом”, – сообщал офис главы правительства Израиля. В официальном сообщении сказано: “Премьер-министр подчеркнул исключительную важность того, чтобы правительство Нидерландов гарантировало безопасность всех израильтян, находящихся в Нидерландах, включая пострадавших в результате этих событий. Премьер-министр Нетаниягу отметил, что он крайне серьезно относится к спланированному антисемитскому нападению на граждан Израиля, и попросил усилить меры безопасности для еврейской общины в Нидерландах. Премьер-министр Нетаниягу поблагодарил премьер-министра Нидерландов за соответствующую реакцию в связи с ночными событиями и за его заявление о том, что это исключительный инцидент антисемитского характера”. Далее в сообщении сказано: “По поручению премьер-министра, в эти минуты самолеты вылетают из Израиля, чтобы вернуть граждан, в том числе раненых”. “С момента начала беспорядков премьер-министр находился в прямом контакте с министром иностранных дел и своим военным секретарем, получал постоянные обновления о ситуации и следил за выполнением своих указаний”, – заявлял офис Нетниягу.

Министерство иностранных дел Израиля опубликовало номера штаб-квартиры: 02-5304358, 02-5303287, 02-5303644, 02-5303401, 050-5074986, 02-5303155. Номера посольства Израиля в Нидерландах: +31703760570, +31642648282, +31648493297.

Израильтянам, находящимся в Амстердаме, рекомендовалось установить приложение Командования тыла, на случай, если через него будут передаваться адресные обновления о ситуации.

Реакция властей Нидерландов

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф выступил с осуждением нападений на израильтян в Амстердаме, назвав их антисемитскими и неприемлемыми. В беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу он заверил, что виновные будут найдены и привлечены к ответственности.

Король Нидерландов Виллем-Александр заявил: “Мы в очередной раз разочаровали еврейскую общину”. Он выразил глубокое сожаление в связи с происшедшим в Амстердаме.

Реакция UEFA

UEFA (Союз европейских футбольных ассоциаций) заявил о “решительном осуждении инцидентов и актов насилия, происшедших в Амстердаме до и после матча Лиги Европы между “Аяксом” и “Маккаби” из Тель-Авива”. “Мы верим, что релевантные органы выявят и привлекут к ответственности как можно больше лиц, ответственных за подобные действия. Мы изучим все официальные отчеты, соберем доказательства и оценим любые дополнительные действия в соответствии с нормативной базой”, – сказано в заявлении UEFA.