Поселок на Камчатке накрыло пеплом после извержения вулкана Шивелуч

Извержение вулкана Шивелуч вызвало выброс пепла на Камчатке, покрыв поселок Усть-Камчатск густым пепельным слоем.

Пепел затрудняет дыхание, вызывает неприятные ощущения во рту и глазах из-за частиц, напоминающих цементную крошку. В поселке люди стараются избегать выхода на улицу, а в случае необходимости используют защитные маски.

Школы и детские сады в Усть-Камчатске временно закрыты из-за опасности для здоровья, однако магазины продолжают свою работу. Местные жители привыкли к извержениям вулкана и стараются сохранять спокойствие.

Из-за образовавшегося тумана видимость поселка Крутоберегово, расположенного на другом берегу, сильно ограничена. Извержение вулкана Шивелуч началось после землетрясения в Тихом океане вблизи Петропавловска-Камчатского. В результате выброса пепла на высоту до восьми километров была введена красная авиационная опасность.