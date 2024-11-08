 

Решетова заявила о принятии сложного решения после грандиозного провала и убытков

08.11.2024, 15:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

До этого в СМИ сообщалось о финансовых трудностях бизнеса, однако сама Решетова акцентировала внимание на изменении своих ценностей и приоритетов. В интервью изданию Super она отметила: “Развитие компании по производству женского белья перестало быть для меня актуальным. С возрастом меняются наши взгляды и ценности, и бизнес, который предполагает рекламные кампании с публикациями девушек в белье, потерял для меня актуальность”.

Бренд Geisha был основан Анастасией в 2020 году, и компания была зарегистрирована на ее сестру Валентину, которая живет за пределами России. За время своего существования бренд успел завоевать популярность, но теперь Решетова решила приостановить его деятельность.

Летом она также закрыла свой косметический бренд Body Atelier, оставив лишь сеть салонов красоты, которая продолжает функционировать. Ранее Анастасия Решетова оказалась в центре скандала, связанного с разводом певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.

В сети активно обсуждали слухи о романе модели с мужем артистки, что добавило дополнительный негативный фон к ее публичному имиджу. Однако, несмотря на все эти обстоятельства, Решетова выбирает путь самосознания и духовного роста.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.11 / МИД Израиля – все израильтяне, находившиеся в Амстердаме, вышли на связь

08.11 / Полиция Амстердама арестовала 62 причастных к нападениям на израильтян

08.11 / Премьер-министр Нидерландов назвал антисемитскими нападения на израильтян в Амстердаме

08.11 / Техас – дело приговоренного к смертной казни пересмотрят из-за антисемитизма судьи

08.11 / СМИ – в Амстердаме предпринята попытка линча израильских туристов

08.11 / Принца Уильяма во время рабочего визита встретили в штыки и призвали покинуть страну

08.11 / 84-летняя Пелоси, одна из лидеров “путча” против Байдена, возвращается в Конгресс на 20-й срок

08.11 / 89 лет назад родился Ален Делон: как артист перевоплощениями на экране попал в нерв XX века

07.11 / Берни Сандерс – “Демократы проиграли, потому что забыли о рабочем классе и поддержали Нетаниягу”

07.11 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 988-й день войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика