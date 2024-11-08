 

Рупор кремлевской пропаганды: Анонс от Орбана

08.11.2024, 13:55, Разное
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США выйдут из конфликта на Украине после того, как победивший на выборах Дональд Трамп вступит в должность президента (с) премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Вчершний изгой сегодня на коне на фоне пожухших либералов из Брюсселя, чья ставка не сыграла.
В прекращение войны после 20 января все равно особо не верится, учитывая вложенные в эту войну деньги.

Источник: Colonel Cassad


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