Рупор кремлевской пропаганды: Анонс от Орбана

США выйдут из конфликта на Украине после того, как победивший на выборах Дональд Трамп вступит в должность президента (с) премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Вчершний изгой сегодня на коне на фоне пожухших либералов из Брюсселя, чья ставка не сыграла.

В прекращение войны после 20 января все равно особо не верится, учитывая вложенные в эту войну деньги.

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