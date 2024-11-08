Полиция Амстердама арестовала 62 причастных к нападениям на израильтян

По сообщению полиции Амстердама, к настоящему моменту (11:15 по израильскому времени) в больницы города поступили пять пострадавших в результате нападений израильтян. 62 человека арестованы по подозрению в нападениях.

Сообщается также, что несколько болельщиков “Маккаби” все еще не вышли на связь, нидерландская полиция проверяет возможность захвата их в заложники, но эти подозрения не подтверждены.

Напомним, накануне в Амстердаме произошли массовые нападения на израильтян после ле игры между тель-авивским “Маккаби” и амстердамским “Аяксом”. Это игру израильтяне проиграли со счетом 0:5. По многим признакам, эта акция была спланирована заранее. Нападения происходили в различных точках города, в том числе, у гостиниц, в которых остановились туристы из Израиля.

Министерство иностранных дел Израиля опубликовало номера штаб-квартиры: 02-5304358, 02-5303287, 02-5303644, 02-5303401, 050-5074986, 02-5303155. Номера посольства Израиля в Нидерландах: +31703760570, +31642648282, +31648493297.

Израильтянам, находящимся в Амстердаме, рекомендуется установить приложение Командования тыла, на случай, если через него будут передаваться адресные обновления о ситуации.