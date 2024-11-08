 

84-летняя Пелоси, одна из лидеров “путча” против Байдена, возвращается в Конгресс на 20-й срок

08.11.2024, 1:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ветеран американской политики Нэнси Пелоси, одержала победу в 11-м избирательном округе Калифорнии. 84-летняя демократка, заседающая в Палате представителей Конгресса США, переизбрана в 20-й раз.

Пелоси, впервые была избрана в Конгресс в 1986 году, возглавила демократов в Палате представителей в 2003 году, а в 2019-2023 годах стала первой женщиной, занявшей пост спикера Конгресса, показав себя эффективным и жестким политическим оператором.

Обладая огромным влиянием в Демократической партии, она оказала значительное давление на президента Джо Байдена с тем, чтобы заставить его снять кандидатуру в пользу вице-президента Камалы Харис. После этого она с Байденом не виделась, но сопровождала Харрис, когда та признала поражение на выборах.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.11 / 89 лет назад родился Ален Делон: как артист перевоплощениями на экране попал в нерв XX века

07.11 / Берни Сандерс – “Демократы проиграли, потому что забыли о рабочем классе и поддержали Нетаниягу”

07.11 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 988-й день войны

07.11 / Байден в обращении к нации пообещал, что передача власти Трампу будет “мирной и упорядоченной”

07.11 / Европейский саммит в Будапеште обсуждает победу Трампа и союз России с КНДР

07.11 / Дмитрий Песков – Путин не намерен более общаться с Байденом

07.11 / Президент Южной Кореи не исключил поставок оружия Украине

07.11 / Массированный воздушный удар по Киеву, есть пострадавшие

07.11 / Выборы в США – подсчет голосов еще не завершен, большинство в Палате представителей под вопросом

07.11 / Собчак и Бородина после длительных разборок и склок встретились лицом к лицу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика