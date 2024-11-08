84-летняя Пелоси, одна из лидеров “путча” против Байдена, возвращается в Конгресс на 20-й срок

Ветеран американской политики Нэнси Пелоси, одержала победу в 11-м избирательном округе Калифорнии. 84-летняя демократка, заседающая в Палате представителей Конгресса США, переизбрана в 20-й раз.

Пелоси, впервые была избрана в Конгресс в 1986 году, возглавила демократов в Палате представителей в 2003 году, а в 2019-2023 годах стала первой женщиной, занявшей пост спикера Конгресса, показав себя эффективным и жестким политическим оператором.

Обладая огромным влиянием в Демократической партии, она оказала значительное давление на президента Джо Байдена с тем, чтобы заставить его снять кандидатуру в пользу вице-президента Камалы Харис. После этого она с Байденом не виделась, но сопровождала Харрис, когда та признала поражение на выборах.