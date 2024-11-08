Рупор кремлевской пропаганды: Список лиц собиравшихся уехать из США при победе Трампа

Список лиц собиравшихся уехать из США при победе Трампа

– Алек Болдуин

– Вупи Голдберг

– Джон Ледженд

– Крисси Тейген

– Роб Райнер

– Барбара Стрейзанд

– Меган Рапино

– Том Хэнкс

– Эми Шумер

– Леди Гага

– Тейлор Свифт

– Джейн Фонда

– Мадонна

– Марк Руффало

– Ким Кардашьян

– Брюс Спрингстин

– Джордж Клуни

– Опра Уинфри

– Роберт Де Ниро

– Сэмюэл Л. Джексон

– Майли Сайрус

– Трэвис Келс

– Бобби Олтофф

– Рашида Талиб

– Сторми Дэниелс

– Дидди

– Эминем

– Эллен Дедженерес

– Шон Пенн

– Шэрон Стоун

– Эшли Джадд

– Брайан Крэнстон

– Билли Джо Армстронг

Персонажи так ярко топили за Байдена, а теперь в воздухе повис вопрос, действительно ли все они уедут из США. Но конечно же нет – пара фриков свалит, а остальные останутся, как и прошлый раз.

В 2016 году также было немало истерик, мол если Трамп победит, то жизни в США не будет и надо уезжать. Но как видим, Трамп 4 года отсидел в Белом Доме и мир не рухнул. Не рухнет и в этот раз.

Ну а цена этим либеральным истерикам медный грош.

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