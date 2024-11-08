Рупор кремлевской пропаганды: Список лиц собиравшихся уехать из США при победе Трампа
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Список лиц собиравшихся уехать из США при победе Трампа
– Алек Болдуин
– Вупи Голдберг
– Джон Ледженд
– Крисси Тейген
– Роб Райнер
– Барбара Стрейзанд
– Меган Рапино
– Том Хэнкс
– Эми Шумер
– Леди Гага
– Тейлор Свифт
– Джейн Фонда
– Мадонна
– Марк Руффало
– Ким Кардашьян
– Брюс Спрингстин
– Джордж Клуни
– Опра Уинфри
– Роберт Де Ниро
– Сэмюэл Л. Джексон
– Майли Сайрус
– Трэвис Келс
– Бобби Олтофф
– Рашида Талиб
– Сторми Дэниелс
– Дидди
– Эминем
– Эллен Дедженерес
– Шон Пенн
– Шэрон Стоун
– Эшли Джадд
– Брайан Крэнстон
– Билли Джо Армстронг
Персонажи так ярко топили за Байдена, а теперь в воздухе повис вопрос, действительно ли все они уедут из США. Но конечно же нет – пара фриков свалит, а остальные останутся, как и прошлый раз.
В 2016 году также было немало истерик, мол если Трамп победит, то жизни в США не будет и надо уезжать. Но как видим, Трамп 4 года отсидел в Белом Доме и мир не рухнул. Не рухнет и в этот раз.
Ну а цена этим либеральным истерикам медный грош.
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Источник: Colonel Cassad
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