 

Мнение: Россия и армия

07.11.2024, 22:30, Разное
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психология отношения к армии у русских

Каково отношение русских людей к армии? В России в пропаганде принято обозначать русских людей как этаких прирожденных воинов, которых хлебом не корми, а дай походить строем и в атаку, крича «ура». Но если вдуматься, то в некую воинственность русских приходится верить с большим трудом. Если бы это была до такой степени свирепая нация – как бы она оказалась в таких местах, где расположена Россия? По сути – на отшибе у Европы, на сплошных неудобьях, в очень холодном климате

Звучит этот статус свирепых берсерков совершенно неправдоподобно. Человечество, как известно, распространялось по планете с общей прародины человечества – Африки. Так люди понемногу рассеялись по суше, сначала из Африки в Европу, потом дальше, дальше, на Север. Движение, таким образом, осуществлялось с Юга на Север. Древние люди, предки нынешних русичей, сдвигались всё глубже в лесной массив будущей Русской равнины, все дальше и дальше в холода… Вопрос – почему такое происходило? Зачем люди шли на Север? Единственной причиной этого видится постепенное вытеснение – с более теплых и южных мест на более холодные, какими-то более агрессивными и злобными соседями. Вспоминается популярная в 90е годы песня группы «Наутилус Помпилиус», которая так и называлась – «Отход на Север». Русские, по всей видимости, вот так уходили на необжитые и холодные места, просто потому, что эти места представлялись им более безопасными. Они бежали из более теплых и плодородных мест просто потому, что таким образом скрывались от назойливых и агрессивных соседей, шли туда, где агрессоры не жили.

И вот так, постоянно отступая под давлением, в итоге и заселили то огромное пространство довольно неприветливой и неуютной территории, на которой в итоге и расположилась Россия…. Что же побудило русских постоянно “отдавать долг”, в чем этот “долг” и кому – об этом в очередной статье на Бусти, по ссылке https://boosty.to/sapojnik. Велкам, дорогие друзья!

Источник: Размышления вольного социолога


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