 

Пребывавший в коме с 2016 года депутат ГД стоя поприветствовал победу Трампа

07.11.2024, 19:33, Разное
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Депутат Государственной думы Кирилл Артёменко стал единственным, кто встретил новость о победе Дональда Трампа на выборах стоя и с аплодисментами.

Инцидент произошёл во время традиционной ежнедельной церемонии оглашения госдолга США в нижней палате парламента.

Артёменко впал в кому после празднования Дня народного единства в 2016 году, а вышел из неё 6 ноября 2024 года и тут же поспешил на работу, не успев свериться с календарём. Когда же спикер нижней палаты Вячеслав Володин, традиционно объявив сумму задолженности бюджета США, упомянул о победе в американской президентской гонке кандидата от республиканцев Дональда Трампа, господин Артёменко не смог сдержать эмоций. Он встал и под удивлённые взгляды коллег громко поприветствовал победителя.

– Уверен, за время его правления будут исправлены чудовищные ошибки, допущенные демократами во главе с Обамой, и к 2021 году российско-американские отношения выйдут на качественно новый уровень, – сказал он, перехватив микрофон у Володина.

Парламентарий добавил, что двухсторонние отношения за период руководства Барака Обамы стали беспрецедентно плохими. Кроме того, депутат порекомендовал Трампу оказать давление «нелегитимного борова, который называет себя президентом Украины» и «конфисковать счета его шоколадных фабрик».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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