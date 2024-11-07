 

Плазменная установка SpiralWave превращает CO2 в топливо с КПД более 75%

07.11.2024, 18:30, Разное
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На выставке стартапов TechCrunch Disrupt 2024 особое внимание посетителей привлек проект SpiralWave. По полупрозрачной колонне высотой под 2 м поднимаются шары холодной плазмы — но это лишь яркий побочный эффект. Основной процесс невидим человеческому глазу – эта установка извлекает CO2 из атмосферы и тут же синтезирует из него метанол для применения в качестве топлива.

Гендиректор проекта Абед Бухари мечтает о постройке установки высотой более 100 м, которая сможет перерабатывать гигатонны CO2 и тем самым спасти планету от климатического кризиса. Но есть сложность – для эффективной работы системы ее нужно смонтировать в месте с наибольшей концентрацией газа в воздухе. При нормальных условиях для выработки тонны метанола требуются затраты энергии на уровне 10 тыс. кВт⋅ч. Но с повышением содержания газа их можно снизить до 7 тыс., а если использовать метанол для работы самой установки — то и вовсе выйти на самоокупаемость и прибыль.

Принцип действия SpiralWave описан так. Генератор создает импульсы микроволн, первые два из которых разрывают молекулярные связи в CO2 и H2O. Это высвобождает CO, H и OH, чтобы затем третий импульс «собрал» из них метанол. На данные процессы приходятся 75 % энергии, потребляемой установкой.

Источник &#8212 TechCrunch


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