 

Microsoft внедрила искусственный интеллект в “Блокнот” и Paint в Windows 11

07.11.2024, 17:55, Разное
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Microsoft внедрила искусственный интеллект (ИИ) в классические приложения “Блокнот” и Paint в Windows 11, обеспечивая пользователей новыми возможностями редактирования текста и изображений.

В обновленном “Блокноте” пользователи могут использовать ИИ для переписывания предложений, регулируя их длину и эмоциональную окраску. Выбрав текст, можно переписать его, уменьшив, увеличив или изменив его тон. Эта функция в настоящее время доступна тестировщикам в определенных регионах.

Paint получил расширенные инструменты редактирования на базе ИИ, такие как генеративная заливка, которая позволяет добавлять на изображение новые элементы на основе текстовых запросов. Кроме того, функция генеративного ластика дает возможность удалять объекты с фотографий, заполняя пустое пространство соответствующим содержимым. Эти функции доступны для тестировщиков в зависимости от технических характеристик их устройств.

Дата официального релиза обновленных “Блокнота” и Paint для всех пользователей Windows 11 пока не определена.


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