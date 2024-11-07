 

Лариса Долина преобразилась, избавившись от лишнего веса

07.11.2024, 16:15, Разное
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После непростой истории с мошенниками, лишившей ее московской квартиры и крупной суммы, Лариса Долина не пала духом. Певица усердно работала над собой, что заметно по ее обновленной фигуре.

На недавнем мероприятии Долина продемонстрировала элегантный образ total black look. Приталенный пиджак и шляпка, надвинутая на лоб, подчеркнули ее изящные формы. Артистка поделилась секретом: за последнее время она сбросила несколько килограммов, что сделало ее еще более утонченной.

Лариса Александровна поинтересовалась мнением поклонников о своем преображении, демонстрируя уверенность и удовлетворение достигнутым результатом. Ранее она раскрыла секрет своей стройности, вдохновив многих на путь к улучшению самочувствия и внешнего вида.


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