Лариса Долина преобразилась, избавившись от лишнего веса

После непростой истории с мошенниками, лишившей ее московской квартиры и крупной суммы, Лариса Долина не пала духом. Певица усердно работала над собой, что заметно по ее обновленной фигуре.

На недавнем мероприятии Долина продемонстрировала элегантный образ total black look. Приталенный пиджак и шляпка, надвинутая на лоб, подчеркнули ее изящные формы. Артистка поделилась секретом: за последнее время она сбросила несколько килограммов, что сделало ее еще более утонченной.

Лариса Александровна поинтересовалась мнением поклонников о своем преображении, демонстрируя уверенность и удовлетворение достигнутым результатом. Ранее она раскрыла секрет своей стройности, вдохновив многих на путь к улучшению самочувствия и внешнего вида.